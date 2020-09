Irene Ferreiro (‘Skam’) sobre la covid: “Me ofende cuando dicen que los jóvenes se lo toman menos en serio”

Irene Ferreiro, para muchos, Cris de Skam, es una actriz de 19 años que ha sabido conocerse a sí misma y canalizar todas sus sombras para, finalmente encontrar la luz. Y ese proceso queda reflejado en Voces que se ahogan en el silencio, un poemario vital que demuestra que hay esperanza en el futuro y en la Generación Z a la que representa.

Es de las que piensa que los de su edad no han encontrado las cosas fáciles. No está de acuerdo con la responsabilidad que se les ha otorgado a los jóvenes en esta pandemia y reconoce que son una generación que está en constante búsqueda.

¿Qué es, exactamente, eso que busca la Generación Z?

No lo sé, quizás el sentirnos realizados, el sentir que hemos hecho algo importante con nuestra vida. Pero es difícil porque ahora mismo, ya no solo por la generación que nos ha tocado y el mercado laboral que nos toca que, sinceramente, es una puta mierda, encima ahora con lo del covid, estamos super jodidos la peña de nuestra generación.

Últimamente se ha hablado mucho de los jóvenes para resaltar su irresponsabilidad ante la pandemia, ¿qué sientes cuando escuchas esas cosas?

Yo creo que no tienen que ver con ser jóvenes o mayores, no es un rango de edad. Hay gente que se lo está tomando más en serio y gente que menos. Pero yo, por ejemplo, y mis amigos, nos lo estamos tomando en serie. Y, sinceramente, claro que me ofende cuando veo por twitter o en el telediario que los jóvenes se lo están tomando menos en serio. Yo siento que parte de mi generación sí se lo está tomando en serio y otra no, independientemente de la edad.

Cuando ves esos botellones, raves, fiestas multitudinarias… ¿no te ves representada?

No, en absoluto. Si fuera una ocasión diferente. Si fura algo sin una pandemia mundial por delante, claro que sí me vería representada pero ahora mismo tenemos una responsabilidad y tenemos que hacernos cargo de ella.