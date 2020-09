'El Rey León' y 'Anastasia' cancelan sus funciones en Madrid

El coronavirus está suponiendo un duro golpe para la cultura, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Conciertos, giras y espectáculos de todo tipo suspendidos a causa de esta pandemia que ahora ha obligado a cancelar sus próximas funciones a dos de los musicales más emblemáticos de la Gran Vía de Madrid: El Rey León y Anastasia.

Según ha informado en un comunicado oficial Stage Entretainment, empresa organizadora de ambos espectáculos, el clásico de Disney El Rey León pausará su actividad hasta febrero de 2021, mientras que el protagonizado por la princesa rusa de lo hará de forma indefinida.

"Ante la incertidumbre sobre la evolución del Covid-19, y las limitaciones de aforo marcadas por las autoridades, Stage Entertainment España lamenta comunicar que las funciones del musical El Rey León, previstas hasta el 28 de febrero de 2021 incluido, han sido canceladas. En el caso del musical Anastasia, por motivos de producción y programación, la cancelación del musical es definitiva, no pudiendo programarse de nuevo en el teatro Coliseum de Madrid." Un comunicado en el que también indica a los afectados cómo conseguir el reembolso de sus entradas o la posibilidad de cambiarlas si coste adicional.

En el caso de El Rey León, consagrado como el musical más taquillero de todos los tiempos en nuestro país en activo desde el año 2011, ha supuesto una gran decepción para todos aquellos que tenían previsto disfrutar del espectáculo durante las próximas semanas, aunque, con la tranquilidad de que antes o después podrán hacerlo.

Una suerte que no ha corrido Anastasia, ya que, los fans de esta producción protagonizada por la descendiente de la dinastía rusa de los Romanov no tiene previsto volver a levantar el telón en los escenarios madrileños. Algo que lamentaban con estas palabras en sus redes sociales: "Ante la incertidumbre sobre la evolución del Covid-19, Stage Entertainment España lamenta comunicaros la cancelación definitiva del musical Anastasia el que, por motivos de producción, no se podrá programar de nuevo en el teatro Coliseum de Madrid. Gracias a la buena acogida por parte de los medios especializados y muy especialmente al apoyo de todos vosotros, el musical se convirtió en un gran éxito a lo largo de sus 2 temporadas y fue galardonado con 7 Premios del Teatro Musical."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anastasia, el musical (@anastasia_stage) el 21 Sep, 2020 a las 1:37 PDT

Un comunicado de los más emocional que continuaba con estas palabras: "Sentimos mucho que no podáis seguir disfrutando de esta gran producción que triunfaba en la Gran Vía madrileña y que, sin ninguna duda, ha contribuido enormemente a consolidar el género musical en nuestro país. Desde aquí nuestro mayor aplauso y abrazo para todos los grandes profesionales que lo han hecho posible y que nos han hecho disfrutar día a día, función tras función."

Desde LOS40 mandamos todo nuestro apoyo a los trabajadores del sector de los espectáculos y la cultura en estos momentos tan difíciles.