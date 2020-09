‘La isla de las tentaciones 2’: así fue la historia de Melyssa y Tom en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

Melyssa y Tom son una de las parejas que más está llamando la atención en 'La isla de las tentaciones 2' pero mucha gente no sabe que su historia televisiva empezó mucho antes de entrar al reality. Exactamente: hace 8 meses.

Ella había llamado la atención de los productores de 'Mujeres y hombres y viceversa' tras su paso como pretendienta de Alberto Santana. No fue una pretendienta más, sino que su peculiar personalidad marcó tanto al programa, como al tronista que la escogió para marcharse con ella de la mano.

Y es que, Melyssa fue una de las chicas más modositas, con inquietudes y las cosas muy claras desde el principio. Siempre advirtió a Santana que le gustaba mucho, pero que si intimaba con otra de sus rivales, mejor no la escogiera a ella para empezar una relación porque no lo podría soportar.

Tras ver cómo se rompía su amor, así están las cosas entre Santana y Melissa: “Eres pasado, y el pasado pasado está” 💔 https://t.co/by7tjYiOWu #MyHyV pic.twitter.com/N4XEv3VZCS — mtmad (@mtmad) November 3, 2019

Pero así fue. Santana quiso probar suerte con Melyssa y en cuanto le confesó que ella no había sido su única relación dentro del programa, lo suyo fue cada vez a peor. Con unos celos insufribles por parte de ella, a los que él quiso poner punto y final.

Un flechazo desde el primer día

Con su ruptura, el dating le propuso a Melyssa recomponer su corazón sentándose en el trono y encontrando un nuevo amor. Dicho y hecho. Se sentó y solo ver a Tom entre sus pretendientes, sintió un flechazo.

Fue al primero que quiso conocer y él se plató delante recitando su curriculum: explicó que se había criado en Marrakech, que era “una persona muy emprendedora” y que había estudiado en una escuela de hostelería de Marbella. Que había trabajado en “Nueva York y Barcelona”, tenía un restaurante en Hong Kong, era propietario de una marca de ropa de baño y su objetivo más próximo era empezar a dedicarse al golf profesional en Marruecos.

Ella misma confesó que le encandilaron sus ganas de querer superarse a él mismo y ya no tuvo ojos para otro. Pasaron las semanas en el trono de Melyssa y, aunque llegaron varias confidencias sobre que él estaba viéndose con otras chicas fuera del programa, o que incluso flirteaba con Sofía Suescun y Violeta Mangriñán invitándolas a fiestas, la tronista hacía un drama pero siempre acababa creyéndolo a él, que lo negaba todo.

De esta forma, ella acabó marchándose del programa de la mano con él y asegurando que estaba completamente "enamorada". Aunque sí tenía la mosca detrás de la oreja, lo que quería era probar si esa historia podía funcionar.

Ocho meses después les vemos en 'La isla de las tentaciones' para sorpresa de muchos que, sabiendo cómo es Melyssa no entienden que se haya metido ahí. Según Fiama - antigua concursante y amiga de Melyssa- ella está totalmente manipulada por Tom que para participar en el programa le dijo a su chica: "Si no quieres ir es porque no eres capaz de serme fiel", y así está yendo la cosa.