Jim Parsons desvela cómo Sheldon Cooper hubiese vivido la pandemia por el COVID-19

Cualquiera que haya visto un solo capítulo de The Big Bang Theory es consciente de que Sherlon Cooper juega un papel muy importante. Y es que a muchos les resulta imposible imaginar dicha serie sin la participación de este personaje tan ególatra.

Lo que muchos desconocían es que Sherlon sería casi un visionario de la pandemia que todos vivimos actualmente. El maníatico científico estaba muy (bastante) concienciado de la propagación de bacterias virus no deseados. Es por ello por lo que siempre rechazaba cualquier contacto físico o cercanía con las personas.

Pues bien, Jim Parsons, el actor que lo interpreta, ha confesado a Jimmy Fallon cómo hubiese vivido el propio Sherlon la crisis del COVID-19, y asegura que a él no le hubiese supuesto casi ningún cambio en su día a día. "Estaba listo para esto. Este es el momento que estaba esperando. Hay un capítulo entero, en el que no pensé hasta hace poco, en el que tenía un bot en una pantalla sobre ruedas con control remoto. Eso fue cuando la gente aún necesitaba reunirse en grupo. Pero él enviaba eso y se quedaba en su habitación. Él siempre estaba: no me toques. No me estornudes. Yo supongo que él estaría bien", explica Parsons durante la entrevista.

Lo cierto es que Jim ha vivido muy de cerca el COVID-19, ya que tanto él como su marido lo tuvieron sin saberlo. Ocurrió a mediados de marzo, cuando ambos perdieron los sentidos del gusto y del olfato bruscamente, así como también un resfriado que ellos pensaban que era común. "No me di cuenta de cómo el gusto y el olfato pudiesen desaparecer por completo. Y cuando estás en cuarentena y no hay nada más que hacer que comer es como... oh Dios mío", añade Jim.

Nuestro protagonista está a punto de dar el salto a Netflix. Lo hará este 30 de septiembre en el drama Los chicos de la banda, una adaptación de la obra de teatro de Mart Crowley. Un grupo de hombres homosexuales deciden preparar una fiesta para uno de sus amigos y, lo que comienza como una reunión amistosa, acaba convirtiéndose en un evento de confesiones de todo tipo.