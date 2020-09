La Oreja de Van Gogh habla de sus nuevas canciones y enseña un parecido razonable

La Oreja de Van Gogh presentó el pasado 18 de septiembre su más reciente álbum de estudio: Un susurro en la tormenta. A pesar de cuatro años de espera desde su último trabajo (El planeta imaginario, 2016), el quinteto donostiarra sigue siendo uno de los grandes iconos musicales de nuestro país.

Y el quinteto donostiarra mantiene el listón muy alto no sólo con sus discos sino también con sus redes sociales donde sigue desgranando canción a canción su más reciente proyecto. Pocos grupos son capaces de explicar al detalle sensaciones y significados de sus temas aún estando abiertos a la interpretación de cada uno de sus seguidores.

La Oreja de Van Gogh han abierto, abren y abrirán las sesiones de grabación de sus trabajos musicales para que sus fans puedan acompañarles en cada viaje musical que emprenden cada pocos años. Sus canciones siguen formando parte de la historia del pop español.

Entre sus nuevas joyas, Sirenas ("en Sirenas una madre le cuenta a su hija lo que vivimos en Euskadi. Sin odio y mirando al futuro, pero siempre con las víctimas presentes en la memoria de todos), ¿Lo ves? ("Aunque en nuestro nuevo disco pasamos por muchas emociones, termina con ¿Lo ves?, quizá la declaración de amor definitiva. No se la dediquéis a cualquiera), Doblar y comprender ("es una canción de nuestro nuevo disco de la que muchos estáis hablando. Trata sobre dejar de llorar porque alguien se marchó y en su lugan aprender a sonreír porque estuvo) o Galerna ("es probablemente una de las canciones más crudas del nuevo disco").

Pero como no todo es música en esta vida (¿o sí?), La Oreja de Van Gogh también tiene permitido reirse de sí mismo con un parecido razonable. Una imagen promocional que te pondrá los pelos de punta y podría darte pesadillas... Si estás dispuesta a verla, sigue bajando pero luego no digas que no te hemos avisado...

¿Se parecen, no?