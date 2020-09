Bohemian Rhapsody, I want it all y otros 30 hits para cantar en Let's Sing presents Queen

Cuenta atrás para recibir Let’s Sing presents Queen. La dedicada entrega de la aclamada saga de juegos de karaoke homenajea a la mejor banda de rock de la historia con 30 de sus mayores éxitos.

El próximo 2 de octubre comienza tu aventura como cantante de uno de los grupos británicos más importantes de la historia en tu PlayStation 4, Nintendo Switch o Xbox One.

La lista de canciones de esta entrega especial de la serie Let’s Sing te lleva en un viaje a través de varias décadas, con clásicos de todos los tiempos como We Will Rock You, Under Pressure, A Kind Of Magic, The Show Must Go On y muchas más que cumplirán con todos los deseos.

No faltarán en el listado completo los clásicos entre los clásicos: Bohemian Rhapsody, I want it all, Another one bites the dust, Don't stop me now... Ravenscourt y Voxler están detrás del desarrollo de este videojuego que en España llega de la mano de Koch Media y que incluirá A Kind of Magic, Another One Bites The Dust, Bicycle Race, Bohemian Rhapsody, Breakthru, Crazy Little Thing Called Love, Don’t Stop Me Now, Fat Bottomed Girls, Good Old Fashioned Lover Boy, Headlong, I Want It All, I Want To Break Free, Innuendo, It’s A Hard Life, Killer Queen, Now I’m Here, One Vision, Play The Game, Princes Of The Universe, Radio Gaga, Save Me, Somebody To Love, The Invisible Man, The Show Must Go On, Tie Your Mother Down, Under Pressure, We Are The Champions, We Will Rock You, Who Wants To Live Forever y You’re My Best Friend.

Listado de temas de Let's Sing presents Queen / Koch Media España

Puedes echar un vistazo a las características del juego y a los modos del mismo que publicamos hace un par de meses en Videojuegos LOS40.