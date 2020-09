No es el primer caso de un artista que utiliza su posición para protestar por las medidas que los diferentes gobiernos están tomando para combatir la transmisión del coronavirus, Miguel Bosé compartió varios vídeos en sus redes sociales y Noel Gallagher se opuso al uso de las mascarillas por limitar su libertad. Ahora Van Morrison es el que, a través de su música, ha criticado las medidas tomadas, en este caso, por las autoridades británicas.

El llamado León de Belfast siempre se ha mostrado contrario a las restricciones que el gobierno británico ha ordenado para luchar contra la pandemia, y ha publicado tres canciones con relación a este tema. En varias entrevistas ha sido especialmente crítico, y no ha dejado de incitar a los músicos a seguir su ejemplo y protestar contra las restricciones impuestas en los conciertos y otros eventos en directo.

La canción, disponible en todas las plataformas digitales, es toda una declaración de intenciones. Se llama Born to be free, y en ella esgrime argumentos como "No necesito que el gobierno limite mi estilo / La nueva normalidad no es normal / No es normal nada en absoluto / Todos parecían tener amnesia simplemente tratando de recordar el Muro de Berlín". Otro de los fragmentos de su última canción es especialmente combativa: "No más confinamientos/ no más excesos del Gobierno/ no más matones fascistas/ alterando nuestra paz", dice la letra.

Van Morrison publica tres polémicas canciones contra el confinamiento

Los otros dos temas se titulan No more lockdown y As I walked out. En todos ellos arremete contra el Gobierno británico y llega incluso a cebarse con "los científicos del Imperial College" por justificar el confinamiento con "hechos distorsionados".

"No estoy diciendo a la gente lo que debe hacer o pensar", se defiende el cantante rirlandés en un comunicado. "El Gobierno ya está haciendo un buen trabajo en ese sentido... Lo que yo defiendo es la libertad de elección. Creo que la gente debería tener la libertad de pensar por sí mismos".

Ante el incremento en el número de contagios diarios registrados en el país, el gobierno conservador de Boris Johnson ha introducido nuevas normas de restricción en zonas del noreste de Inglaterra.