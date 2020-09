Sam Smith anuncia un concierto virtual desde los estudios de Abbey Road

Sam Smith va a conseguir que el próximo 30 de octubre sea un día memorable para la música en este 2020. Además de ser el día en el que verá la luz su nuevo disco bajo el título Love Goes, cuyo adelanto ya hemos conocido gracias a Diamonds, un primer single con el que ya nos ha dejado la miel en los labios, ahora se suma la noticia de que va a realizar un concierto virtual que tendrá lugar ese mismo día.

A través de sus redes sociales Sam Smith anunciaba este evento de lo más especial con el fin de celebrar el lanzamiento de Love Goes. Un concierto en riguroso directo que se celebrará desde los emblemáticos estudios londinenses de Abbey Road, lugar de culto musical gracias a los míticos The Beatles.

Una fecha más que reseñable para los fans del intérprete de Stay With Me, ya que será la única oportunidad de ver en directo a Sam Smith este año.

"¡¡Hola a todos!! Estoy muy emocionado de anunciar un espectáculo único en el icónico Abbey Road Studios el 30 de octubre para celebrar mi nuevo álbum Love Goes. (…) Me acompañará mi increíble banda para un espectáculo completo con canciones nuevas y antiguas y es la única vez que me podrán ver actuar en vivo este año", tal y como lo anunciaba Sam Smith en su Instagram.

Como era de esperar, la expectación es máxima, por lo que te recomendamos que no te descuides si quieres conseguir tu entrada. Tal y como ha anunciado Sam Smith, la venta anticipada de los tickets se abrirá el próximo lunes día 5 de octubre por el increíble precio de 4 libras, es decir, unos 5 euros, lo cual lo convierte aún más en una ocasión única de poder disfrutar del directo de uno de los grandes nombres del pop actual. Puedes encontrar toda la información detallada en su web.

"Estamos trabajando muy duro para asegurarnos de que este espectáculo sea realmente especial, y no puedo esperar para cantar para todos ustedes", proseguía Smith quien, al igual que la inmensa mayoría de artistas, ha visto cómo el coronavirus se ha colado de lleno en su agenda de este año. Tanto que, será el próximo 30 de octubre cuando al final podamos disfrutar de su nuevo trabajo discográfico, el cual inicialmente estaba previsto para el mes de mayo.

Si eres fan de Sam Smith, ¡marca el 30 de octubre en tu calendario!