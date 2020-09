Sam Smith lanzará el 30 de octubre su disco Love goes

Sam Smith ya tiene fecha y título para su tercer álbum de estudio. Love goes es el nombre definitivo que tendrá su nuevo proyecto musical cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 30 de octubre. El anuncio llega, además, junto al estreno de su nuevo sencillo: Diamonds.

Originalmente previsto para el 1 de mayo y bajo el título de To die for, Smith decidió retrasar seis meses su publicación así como cambiar el título del mismo ya que no le gustaba el significado que podría llegar a tener este elepé en plena pandemia mundial por el coronavirus Covid-19.

Con mejores sensaciones sobre Love goes se expresa ahora un Sam Smith que confiesa el desafío al que este nuevo proyecto le ha enfrentado durante los últimos dos años: "En los últimos dos años he tenido el tiempo más experimental de mi vida, personal y musicalmente hablando. Cada vez que iba al estudio me prometía a mí mismx que apuntaría a las estrellas y no me pondría limitaciones. El resultado ha sido tan mágico, terapéutico y divertido".

De momento ni la compañía discográfica ni el propio Sam han desvelado el listado de canciones que formarán parte de Love goes. Hay que recordar que en el último par de años ha lanzado una importante batería de singles en colaboración con algunas de las estrellas más importantes del panorama musical mundial (Promises con Calvin Harris, Dancing with a stranger con Normani Kordei, I'm ready con Demi Lovato...) pero también temas en solitario (To die for, How do you sleep...).

Habrá que esperar para ver cuáles de esas canciones forman parte del futuro Love Goes pero parece que su responsable ha disfrutado del proceso de creación desde el comienzo hasta el final: "Mi amor por la música es tan amplio que todos mis debilidades musicales se convirtieron en placeres. No hay culpa, ni vergüenza, solamente el amor por cantar, crear y bailar".