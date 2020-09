Halsey celebra su cumpleaños con el lanzamiento de su nuevo vídeo: ‘929’

Coincidiendo con el día de su cumpleaños, Halsey ha querido celebrarlo por todo lo alto y obsequiar a sus seguidores con el lanzamiento del videoclip de 929, canción incluida en su último disco, Manic. 929 hace referencia al día de su cumpleaños, 29 de septiembre (mes 9 del calendario), por ello, la ha escogido este día tan especial para desvelar el clip de la canción.

La norteamericana, conocida por éxitos como Without Me o Bad at Love, acaba de marcarse otro tanto con 929, un tema muy especial, en cuyo vídeo podemos ver imágenes de grabaciones caseras que nos acercan a la dimensión más ínitma de la cantante y compositora. Desde imágenes de sus primeros pasos, sus primeras conexiones con la música, el arte y la interpretación... y hasta su primera comunión.

Sin duda, un vídeo muy emotivo y con el que sus fans pueden llegar a conocer un poco más a la artista. El clip ha estado dirigido por su videogrógrafo de gira y director de videos musicales Peter Donaghy.

Recientemente, Halsey fue elegida como una de las 100 personas más influyentes de 2020 para la revista TIME y este título generó multitud de comentarios positivos de amigos y compañeros de profesión, entre otros los chicos de BTS, que le dedicaron unas bonitas palabras.