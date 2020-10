‘La isla de las tentaciones 2’: ¿qué pareja va a sustituir a Inma y Ángel?

Este domingo se produjo un hecho insólito en La isla de las tentaciones: Inma y Ángel abandonaron el programa después de protagonizar la primera hoguera de confrontación de la segunda edición.

Ocurrió después de que los chicos y las chicas vivieran sus primeras hogueras y vieran lo que hacía cada uno de ellos con los solteros de la isla. Hubo drama del bueno y todo parecía indicar que Mellysa sería la gran protagonista de la noche, pero al final fue Inma la que dio la sorpresa.

Tanto ella como Ángel se han comportado divinamente y no han caído en la tentación. Inma, sin embargo, no soportaba estar sin él y le pidió a Sandra Barneda que convocara un hoguera de confrontación. "Esperaba separarme de Ángel y estar bien. Pero me he separado y me he roto. Lo estoy pasando mal. No me imaginaba que iba a a ser tan duro. Esto me va a costar la salud", dijo, desolada.

En cuanto se vieron las caras se echaron a llorar los dos y así, sin darle muchas vueltas, decidieron abandonar el programa tan solo unos días después de su estreno. Eso sí, prometieron que sonarían campanas de boda e incluso pensaron en nombres para sus futuros hijos.

Alessandro Livi y su novia, ¿nueva pareja de 'La isla de las tentaciones'?

Ahora la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué pareja sustituirá a Inma y Ángen en La isla de las tentaciones 2? En el adelanto de la próxima gala, que se emitirá el domingo en Telecinco, se puede ver que dos nuevos concursantes aterrizan en las aguas del Caribe para someterse a la mayor prueba de amor hasta la fecha. ¿La identidad de está nueva pareja? Todo un misterio…o no.

Hace varias semanas se filtró que Alessandro Livi, exconcursante de GH 12+1, participaría en la segunda temporada de La isla de las tentaciones con su novia, Patricia Guimeras. Por aquel entonces no entendíamos su participación porque el casting estaba completo, pero ahora todo encaja, ¿no?