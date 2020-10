‘Enola Holmes’: Millie Bobby Brown tiene algo que decir sobre el poderoso mensaje del final

“Encuentra tu camino. Estar sola no significa estar sola. Siento que encontré mi libertad, mi futuro, mi propósito. Mi vida solo es mía y el futuro depende de nosotros”. Esta es una de las frases que escuchamos en el final de Enola Holmes, la película de Netflix que protagoniza Millie Bobby Brown y que ya han visto muchas personas que esperan impacientes una continuación.

Y es que esta historia de la hermana de Sherlock Holmes viene cargada de empoderamiento femenino. La actriz a la que conocimos gracias a Stranger Things, está convencida de que ese espíritu de superación de le joven Holmes, tiene mucho que ver con los jóvenes de su edad.

“Siento que nuestra generación es asombrosa y sé que muchos de mis amigos y los chicos de Stranger Things somos personas muy fuertes y eso que no hemos tenido necesariamente los mejores modelos a seguir de nuestra generación anterior. Hemos tenido que encontrar nuestros propios modelos a seguir. Siento que nuestra generación está formada por gente de mente abierta y estamos clasificados como nuevos pensadores. Todos expresamos las cosas que nos apasionan y eso va a cambiar el mundo, creo, aseguraba en una entrevista con Deadline.

Enola Holmes incide mucho en ese mensaje, sobre todo al final. “Enola no se va a sentar a escuchar a las personas que intentan encontrar a su madre. Lo hará ella misma. Nuestro futuro depende de nosotros. Si no hacemos nada sobre nuestro mundo ahora, tendremos grandes complicaciones más adelante. Tomemos a Malala Yousafzai como ejemplo...Si quieres que las cosas cambien, haz algo. Eso defiende la película y es un gran mensaje”, explicaba Millie Bobby Brown.

Y para todos esos que se quedaron con ganas de más. En el mismo medio, la actriz dejó las puertas abiertas: “Sí, queda más historia por contar, ¡todavía no se ha acabado! No ha madurado, no hay una conclusión final. Creo que ella siempre será alguien que esté en continuo crecimiento, aunque sí, definitivamente queda más por ver a través de una pantalla. A Harry Bradbeer y a mí nos encantó trabajar juntos, así que tiene que suceder. Harry, tenemos que mandar un email…”.

Estaremos pendientes.