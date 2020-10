Beret reacciona al ‘No sé qué es Beret’ de Leiva en ‘La Resistencia’

La visita de Beret a La Resistencia no solo ha estado protagonizada por su beef con Grison. Y es que es ya un hecho que sentarse en el sofá del programa de David Broncano es abrirte a cualquier tipo de preguntas y/o temas de conversación. Aunque a veces puedes adelantarte a los acontecimientos con los avances que publican en sus redes sociales horas previas a la grabación de dicho programa.

Pues bien, aún desconocemos si Beret iba con la lección aprendida o no, pero La Resistencia (o quien haya detrás de su cuenta de Twitter) avisó de que iba a enfrentarse a la confesión que hizo Leiva cuando pisó también dicho plató. El de Alameda de Osuna declaró que no sabía "qué" era Beret. "Es que... compréndeme. No es 'quién'...", han sido las primeras palabras con las que ha reaccionado el sevillano. "No sabe si eres un concepto filosófico o una empresa", añade Broncano.

Aprovechando la ocasión, el presentador le ha preguntado al sevillano si ha tenido la oportunidad de coincidir con Leiva y así poder resolver su duda. Pero la respuesta de Beret ha sido negativa.

Lo que sí ha hecho ha sido enviarle un mensaje al intérprete de Mi Pequeño Chernóbil. "Leiva, si me estás escuchando, yo sé qué eres y quién eres. Me caes muy bien, tío. Me gusta tu música. No sabía que iba a soltarme qué era. Espero algún día verte en persona, darte la mano y por lo menos que veas que soy humano", ríe el cantante.

Aunque muchos dan por hecho que Leiva finalizó su paso por La Resistencia con la lección aprendida sobre "qué es Beret", a otros no les sorprendería que aún desconociese su respuesta. Todos sabemos que cuando Leiva se mete en el estudio, no hay quien lo extraiga de su propio mundo. Prueba de ello son los posteriores lanzamientos con los que deleitó a sus seguidores: La Estación Eterna y Partido a Partido.

Y tú, ¿crees que Leiva y Beret coincidirán algún día y se reirán por su anécdota en el plató de Broncano? ¿Habrá Leiva aprendido qué es Beret y por qué suena tanto en la radio?