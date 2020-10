‘La isla de las tentaciones 2’ señala al infiel: así son los primeros cuernos

Si vas con tu pareja a La isla de las tentaciones tienes que saber que, en el peor de los casos, te pueden poner los cuernos. Mellysa, extronista de Mujeres y hombres y viceversa, sabía que tenía razones para dudar de Tom Brusse y en la gala del próximo domingo tendrá la prueba definitiva.

Desde que se estrenó la segunda temporada, la audiencia vio que el concursante tenía todas las papeletas para convertirse en el primer infiel de la edición, y así será. En el adelanto de la siguiente gala, Tom decide refugiarse en las solteras después de que Mellysa aparezca por sorpresa en su villa para cantarle las cuarenta después de verle tontear con las chicas.

"Me da igual. ¿Me ves la cara? Llevo 48 horas sin dormir. A mí ya no me tienes", le dice Mellysa. Y Tom, que se toma muy en serio las palabras de su novia, se deja consolar por una de las tentadoras con un beso, cometiendo así el primer acto de infidelidad de La isla de las tentaciones 2.

¿Qué hará Mellysa cuando lo vea? El drama está servido.

Nuevo pareja en 'La isla de las tentaciones 2'

En el próximo programa de La isla de las tentaciones tendrá lugar la primera infidelidad, pero también se producirá la llegada de otra pareja para sustituir a Inma y Ángel tras abandonar el reality. Los nuevos se someterán a la prueba de amor que ellos no han conseguido superar. ¿Que quiénes son los elegidos? Pincha aquí que te lo contamos.