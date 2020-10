‘Six Dreams’, el documental que muestra cómo vivieron los futbolistas una pandemia histórica

Este viernes, 2 de octubre, Amazon Prime Video estrena la segunda temporada de la serie documental 'Six Dreams'. Una producción sobre el deporte que plasma la vida de sus protagonistas delante y detrás de las cámaras y por la que se ha llevado dos premios Emmy.

Con todas esos reconocimientos, llega la nueva tanda de capítulos titulada: "Back to win" y en la que retratarán a Santi Cazorla, Aritz Aduriz, Paco López, Borja Iglesias, Clemente Villaverde y Maheta Molango, mostrando el lado más humano de una de las mejores ligas de fútbol del mundo.

Pero no solo eso, sino también podremos ver cómo han vivido todas estas figuras mundiales un confinamiento que ha paralizado el deporte por primera vez en décadas. Sobre todo ello hemos hablado con Justin Webster, el creador de esta producción:

¿Cómo nació la idea de 'Six dreams'?

La idea era hacer una serie de no ficción y Mediapro nos pidió algo deportivo y desarrollamos la idea de hacer 6 personajes y entrelazarlos. Se lo habíamos propuesto a varias plataformas pero no les había gustado, porque preferían enfocarse en un solo deportista.

Yo quería hacer una especie de 'Juego de tronos' con varias historias de las personas, sus vivencias... pero una que engloba a todas que sería la Liga.

¿Cómo escogisteis a los jugadores de la primera temporada y a los nuevos, además de los ejecutivos?

No queríamos solo jugadores esta vez, pero siempre buscábamos alguien con un carácter especial, con un entorno que contara una historia, que proyectara algo más allá de lo deportivo. No era tan importante la fama, sino el punto de vista.

En esta temporada os pilló la pandemia en pleno rodaje, ¿cómo vivieron los deportistas este momento histórico?

La pandemia aparece poco a poco, desde cuando la vemos llegar, sin tomarla demasiado en serio, hasta que llega el confinamiento y es algo dramático para todos porque parecía que se acabara su mundo. Pero el documental refleja cómo al principio lo viven mucho peor y al pasar el tiempo ellos son capaces hasta de descubrir lo positivo de toda la situación.

Estoy muy orgulloso de nuestro equipo porque pudimos seguir con nuestro estilo aún estando frente a la pandemia.

Algunos vivirían mejor el confinamiento que otros...

Un escritor estadounidense dice que "El deporte es un paradigma de la vida porque sino nadie daría un carajo por ello" y eso se muestra en nuestros capítulos, cómo los jugadores de élite viven en un mundo muy distinto pero afrontan sus cosas de una forma muy sólida.

Para algunos fue una tragedia porque se querían retirar tras una gran temporada pero al llegar la crisis sanitaria les fue imposible. Pero después van cambiando de opinión.

¿Los futbolistas o deportistas de élite, son diferentes al mundo?

Ellos no, pero la vida que tienen es increíblemente diferente al resto del mundo, ni ellos se dan cuenta. Están muy, muy controlados y durante años. Llevan una vida espartana que yo no aguantaría por mucho que me pagaran. Tienen que ser muy futboleros para aguantarlos y la gente que les rodea también, además de mantenerles los pies en el suelo.

¿Qué te sorprendió de lo que hacen los jugadores cuando no juegan?

Durante el confinamiento lo que hacían era lo mismo que el resto. Lo distinto es que para mantenerse en forma tuvieron que adaptarse para seguir con el nivel y retomar la temporada. Muchos son como niños pero muy inteligentes. Eso fue un logro. De ellos y de la Liga que merece un reconocimiento.

Habéis ganado dos Emmy con la serie, ¿qué ha representado para vosotros?

Es una alegría muy grande porque se nos reconoce algo producido en España 100% en Estados Unidos y en sus Emmy nacionales. Eso te da fuerza para seguir.

Has hecho documentales sobre el fútbol, sobre Gabriel García Márquez, sobre crímenes... ¿qué mundo te falta por retratar?

Tenemos varios proyectos pero a mí me interesa mucho el mundo de la música, específicamente, el flamenco. Ese es el contexto pero en realidad lo que siempre es interesante son las personas.