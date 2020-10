Sale a subasta la guitarra con la que Ian Curtis de Joy Division tocó ‘Love Will Tear Us Apart’

Si eres fan de Joy Division, coleccionista musical y tienes algo de dinero ahorrado, estás de enhorabuena. Ahora podrás conseguir uno de esos instrumentos musicales icónicos para toda una generación. La guitarra de Ian Curtis, el atormentado líder de Joy Division, que usó en el vídeo del tema Love Will Tear Us Apart, va a salir a subasta. Se trata de un instrumento poco habitual, con forma pentagonal, una Vox Phantom VI que se espera que llegue a una cifra ente los 70.000 y los 100.000 dólares.

Se trata de un objeto muy preciado para todo el que disfrute con la música del mítico grupo. Ha sido la hija del músico, Natalie, la que la ha entregado después de que, a su vez, el compañero de banda de Curtis, Bernard Sumner, se la hiciera llegar cuando esta cumplió la mayoría de edad. La guitarra también estuvo una temporada en manos de Johnny Marr, de The Smiths, con quien Sumner formó el grupo Electronic en 1988.

La hija de Curtis apenas tenía un año cuando este se suicidó en 1980, muy poco tiempo antes de su primera gira por Estados Unidos. "La guitarra llegó a mi en un momento de mi vida donde me sentía incomoda de aprender sobre mi padre", comentó en un comunicado. "No soy para nada musical, y aun así es fascinante ver la guitarra de mi padre. Quiero decir, es una cosa muy personal. Como soy una persona visual, la Phantom es especialmente interesante para mí, ya que el diseño es muy inusual. Crecí cerca y he trabajado con músicos, y pese a que he visto muchas guitarras, nunca he visto algo como esto".

"De todo lo que me han contado sobre mi padre, él estaba muy obsesionado con la estética de las cosas, y para mi la Phantom tiene sentido que luzca como una guitarra de Ian Curtis", dice Natalie.

El músico utilizó esta guitarra en algunos de los conciertos de la gira europea de Joy Division de 1980. También aparece inmortalizada en el legendario videoclip de Love Will Tear Us Apart, un single que no se publicó nunca dentro de los álbumes de la banda, sino que apareció algunas semanas después de su muerte.