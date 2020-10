Beatriz Luengo o Lili Estévez: Confusión en la autoría de la respuesta feminista a ‘Hawai’ de Maluma

Beatriz Luengo lo está petando en redes con la respuesta feminista a la canción Hawai de Maluma. Un camino, como ella misma nos contó, que ha encontrado para denunciar el ciberacoso y para combatir los roles naturalizados de género con los que no está de acuerdo. Ha logrado abrir el debate.

Antes de conocer la versión completa de su canción, nos ofreció un fragmento a piano de esta respuesta. Pero esa primera entrega no era de su autoría. Estaba haciendo un homenaje a Lili Estévez, una cantante cubana que dio esa primera respuesta al cantante colombiano. Ahora, hay quien acusa a Luengo de plagio, pero es porque no conoce la historia. Ella no ha dudado en explicarnos cómo ha sucedido todo.

“Yo respondo versiones de reguetón desde hace tiempo, lo puedes ver en redes. Que yo haya visto, antes que yo, responder y cambiar una letra a modo mujer, no lo había visto”, empieza explicando para que entendamos el contexto. De hecho, hace tres años, ella dio respuesta como mujer a El Amante de Nicky Jam. Finalmente, el cantante acabó llamándola para que la cantara en uno de sus conciertos.

“A partir de eso, sí vi mucha gente que me etiquetaba con el tema de ‘mira, he respondido a no sé quién’. Cuando Lili sube la versión, me etiqueta una persona que, hasta ayer pensaba que era Lili y luego después me ha escrito y me ha dicho que no fue ella, pero bueno. Te cuento porque soy super honesta. Pensé que Lili me había etiquetado como otras chicas lo habían hecho antes cuando subí mi versión de Nicky”, sigue explicando sobre lo sucedido.

Cuando Beatriz escuchó la canción de Lili, le gustó y la compartió. “Me puse a compartirlo en mis redes, ‘chicos, mirad esta chica, me parece divina. Lili gracias’. Le puse, ‘me gusta que sigas el legado de las respuestas’ porque, hasta ayer, pensaba que ella misma me había etiquetado. Me lo agradeció un montón”, añade.

Y como le gustó tanto lo que había hecho la cubana, decidió darle más difusión. “Subí la versión de ella con piano y agarró un millón y medio de visitas. Yo puse en el post ‘esta versión es de Lili, me encanta…’ y hubo medios que me quisieron entrevistar y les di directamente el contacto de Lili para que hablaran con ella. Les dije, ‘no me voy a atribuir algo que es de esta chica’. Me agradeció muchísimo, estaba super contenta”, relata.

Después, Beatriz decidió hacer su propia respuesta “porque me pareció que había algo más que una respuesta, me parecía que había una temática con el acoso cibernético y dije ‘voy a hacerme mi propia letra’”.

Y esa canción es la que ahora ha superado los 9 millones de reproducciones. “Ahora me he hecho mi propia letra, 100%, que es esta, en la que no hay ninguna frase de Lili y, desafortunadamente me he encontrado con algunos comentarios de algunas personas que me dicen ‘estás copiando a Lili’. Es tan evidente como ir a su perfil, escuchar su versión y escuchar la mía. Jamás me asumiría la letra de nadie, he sido la primera que le ha dado un montón de promoción. Evidentemente hay frases que son iguales como ‘déjame decirte’ o ‘Hawai de vacaciones’ porque lo dice Maluma, pero he respetado. Saqué su letra y después de terminar la mía, repasé por si habíamos coincidido en algo. Es mi letra y ella tiene la suya”, termina aclarando.

Polémica zanjada.