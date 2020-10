Por fin: Billie Eilish estrena el video de ‘No time to die’, su canción para la película de James Bond

Hace ya meses que deberíamos haber disfrutado de Billie Eilish en el vídeo de No Time To Die y de la nueva película de la saga James Bond, Sin tiempo para morir. Pero lo cierto es que la crisis sanitaria ha modificado los planes de lanzamiento de discográficas, distribuidoras y, en general, de prácticamente todo el sector del entretenimiento.

Pero el momento va llegando. La espera ha terminado para los fans de Billie Eilish, que ya pueden disfrutar de esperadísimo vídeo musical para No Time To Die, el tema principal de la nueva entrega del Agente 007.

Billie Eilish, nos adentra en su increíble propuesta visual para No time to die, que alterna imágenes de la cantante con otras de la cinta protagonizada por Daniel Craig.



Sobre el concepto de la canción, la propia artista dijo a LOS40 en una entrevista reciente junto a su hermano Finneas: "Tener el guión nos ayudó bastante a escribir la canción, lo que significaba... fue una experiencia muy divertida".

Gracias a No time to die, Eilish ha entrado en el selecto club de artistas que han dejado huella con su música en el universo Bond y la suya ya es una de las mejores bandas sonoras que recordamos de la saga, junto a otras míticas como Skyfall de Adele o Writing's on the wall de Sam Smith.

Sobre 'Sin tiempo para morir'

En la vigesimoquinta entrega de James Bond, el agente más famoso del servicio secreto británico disfruta de su retiro en Jamaica. Sin embargo, su paz se ve interrumpida cuando su viejo amigo Felix Leiter de la CIA acude en su ayuda. La misión de rescate de un científico secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, llevando a Bond tras el rastro de un misterioso villano armado con una tecnología de vanguardia muy peligrosa.

Con un reparto de lujo, encabezado por Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes y Naomie Harris, el filme ha sido dirigido por Cary Fukunaga y también cuenta con las interpretaciones de Ben Whishaw y Ana de Armas.

Sin tiempo para morir se estrena el 12 de noviembre en España.