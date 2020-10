Gorillaz convierte a Elton John en dibujo animado en su colaboración 'The Pink Phantom'

Seguimos descubriendo poco a poco los nuevos temas que podremos encontrar en el nuevo disco de Gorillaz. Hace unas semas nos sorprendieron con Strange Timez, en el que aparece uno de los cantantes británicos más seguidos: el líder de The Cure, Robert Smith. Ahora, vuelven con la publicación de un nuevo single, The Pink Phantom, en el que el invitado vuelve a ser un mítico músico que lleva décadas en la industria: Elton John.

En este nuev vídeo, el británico adopta la forma de dubujo animado de la banda virtual de Damon Albarn. Aparece sentado frente a su piano rosa, mientras que 2-D, uno de los integrantes más famosos del grupo, se encuentra haciéndole segunda en un gran piano de color blanco.

El cantante de Your Song compartió en redes un breve fragmento del nuevo episodio en el que aparece cantando en un piano pero animado al estilo de Gorillaz. "Siempre he sido un fan de Gorillaz, así que cuando Damon se acercó y me pidió que participara, fue una obviedad. La forma en que resultó la canción es genial" señaló Elton.

Además de esta presentación, Gorillaz vuelve al ruedo con el anuncio de Song Machine Live, su primera actuación en formato virtual en dos años. Su emisión está programada para el 12 y 13 de diciembre y para acceder habrá que pagar entre 15 y 40 dólares.

Estas tres presentaciones le darán continuación a los videos de Song Machine que la banda ha venido estrenando y se transmitirán en vivo por medio de la plataforma LIVENow. Allí, Noodle, Murdoc, Russel y 2D interpretarán temas de su nevo álbum, que se saldrá a la luz el próximo 23 de octubre y que recopila los singles de esta serie de lanzamientos.

Gorillaz ha revelado la lista de canciones que aún nos quedan por escuchar de Song Machine, y algunas de las colaboraciones que vendrán hacen que crezcan nuestras ganas de escucharlas. Además de jóvenes promesas, Damon Albarn ha logrado colaborar con algunos grandes nombres de la música de todos los tiempos como St. Vincent y Beck.