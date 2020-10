Ana Guerra: “La música de Raffaella Carrà va intrínseca en la vida de las personas”

“Explota, explota, me explo, explota, explora mi corazón”, hemos cantado todos alguna vez hasta quedarnos afónicos. La canción de En el amor todo es empezar de Raffaella Carrà lleva más de cuarenta años haciéndonos bailar y cantar. Ahora, Ana Guerra se ha enfrentado a todo un desafío: versionar este clásico del pop.

La canaria lo ha hecho para la película Explota Explota, el musical protagonizado por Ingrid García-Jonsson y Verónica Echegui con algunos de los hits de la diva italiana que se estrena este mismo viernes 2 de octubre.

Para la ocasión, Ana ha optado por mantener la esencia de fiesta de la original, añadiéndole un toque latino.

“Pensamos en hacer una versión como más lenta, más indie, y dijimos que no”, nos cuenta a Ana a LOS40. “Si la gente está acostumbrada a cantar y a bailar con esta canción, tiene que seguir haciéndolo”, continúa.

Aunque la canaria no pertenezca a esa generación que cerraba los bares al ritmo de los hits de Raffaella, reconoce que de algún manera su música siempre ha estado con ella: “Yo me sabía la canción de En el amor todo es empezar y no recordaba habérmela aprendido en ningún momento. La música de Raffaella Carrà va intrínseca en la vida de las personas”

Además, gracias a este trabajo, la intérprete de Ni la hora ha descubierto otros temas de la italiana: “A raíz de la película he escuchado mucho su música y he leído sobre ella y me he hecho fan”.

Durante la entrevista Ana nos ha contado qué tipo de música se escuchaba en su casa cuando era pequeña: “Yo era muy de Juan Luis Guerra y Luis Miguel. Hay mucha diferencia entre Canarias y la península en cuanto a música”.

Ana también nos ha contado cómo podría haber sido el videoclip de Listo Va, mucho más sensual: “Se planteaban diferentes opciones y piensas ‘voy a llegar hasta un punto porque no quiero que me censuren el vídeo’”.

