Aitana, Sebastian Yatra, Shawn Mendes, Cepeda y BLACKPINK inauguran octubre con sus nuevos temas

El calor ha desaparecido en muchos rincones de España, pero aún nos quedan ganas para escuchar los temas más frescos de nuestros artistas favoritos. ¿O acaso hay mejor forma de inaugurar el mes de octubre que con una buena dosis de novedades musicales?

Septiembre lo despedimos con lo nuevo de Jennifer Lopez y Maluma, Pablo Alborán, Zayn, DVICIO y Lali, entre otros. Pues bien, los temas que protagonizarán los primeros días de este nuevo mes tampoco se quedan atrás. Aitana y Sebastian Yatra, Shawn Mendes, BlackPink y BTS son solo algunos de los que nos han sorprendido con sus nuevos hits. ¡Dale al play!

Viernes 2 de octubre

Aitana, Sebastian Yatra - Corazón Sin Vida. La noticia revolucionó a sus seguidores, quienes no han tenido que esperar mucho para escuchar este tema pop con el que ambos viven su propia historia de amor. Corazón Sin Vida es la carta de presentación del segundo álbum de Aitana, y en él ha querido hacer un guiño a Corazón Partío de Alejandro Sanz. Aitana no solo se luce vocalmente, sino que también lo hace en su videoclip, protagonizado junto a Yatra y con el que nos muestran una relación de amor a distancia propia de una película romántica.

Shawn Mendes - Wonder. Otro que ha adelantado cómo sonará su disco es Shawn Mendes. El canadiense llega con un sencillo de ritmos pop y con una importante potencia vocal del cantante. Shawn se pregunta cómo serían muchas cosas en la vida si ocurriesen. ¿Qué pasaría si no viviésemos en un mundo que no es "blanco y negro"?, se pregunta el artista.

BLACKPINK, Cardi B - Bet You Wanna. Se acabó la espera. El nuevo disco de la girlband de K-Pop ya está aquí, y ya apunta a convertirse en la banda sonora favorita de sus millones de seguidores. Una de las canciones incluidas en THE ALBUM es su colaboración con Cardi B, que llega con unos sonidos pop y un beat hipnotizante.

Jason Derulo, Jawsh 685, BTS - Savage Love (Laxed - Siren Beat). Otros de los que se han animado a colaborar son BTS con Jason Derulo y Savage 685, los intérpretes de Savage Love (Laxed - Siren Beat). Sí, ese tema que tanto ha triunfado en TikTok y del que todos nos conocemos su coreografía. Los surcoreanos aportan su toque más personal en su propio idioma.

Roi Méndez, Veintiuno - Yo Nunca. Al más puro estilo del pop/rock, Roi vuelve a aliarse con una banda para lanzar su nuevo sencillo. Esta vez, apuesta por el talento de Veintiuno. "Fue una casualidad. Diego de Veintiuno y yo tenemos una amistad y me mandó una idea, al poco tiempo habíamos construido la canción enviándonos los archivos de lado a lado. Fue una forma de trabajar diferente pero muy amena", explica Méndez. Yo Nunca hace referencia al típico juego que triunfa en las reuniones entre amigos.

Llane, Manuel Turizo - Será. El exintegrante de Piso 21 conoce los ritmos que triunfan en las listas de éxitos de las plataformas digitales. Ha seguido su propio instito y se ha aliado con otro artista latino de referencia para lanzar un tema con sonidos del moombahton que consiguen llegar a nuestras mentes y quedarse ahí para siempre.

Vanesa Martín - La Huella. La malagueña ha compartido un adelanto de su próximo álbum Siete Veces Sí. Una canción conmovedora que arranca con unos tímidos acordes, pero que toma poder a medida que avanza. Su disco verá la luz el 23 de octubre.

Cepeda - Da Media Vuelta. Otro que ha avanzado cómo sonará su próximo disco es Cepeda, que nos regala esta emotiva balada perfecta para protagonizar cualquier momento romántico. Y es que para el gallego, hacer caso omiso a las críticas es lo que fortaleza a una pareja. No importa lo que digan, pues su amor siempre vencerá con fuerza.

Dua Lipa, Da Baby - Levitating (Remix). La Dua Lipa más ochentera y noventera llegó con Future Nostalgia. Pero su nostalgia aún ronda por nuestras mentes. Y es que la británica ha decidido revivir uno de los mayores hits de este álbum junto al rapero estadounidense Da Baby. Eso sí, siempre manteniendo su propia esencia y con las mismas ganas de conquistar nuestros oídos.

Otros de los artistas que protagonizan la primera semana de octubre con sus nuevos temas son Nathy Peluso con Delito, Julia Michaels con Lie Like This, Arcangel y Sech con Amantes y Amigos, Taburete con El Último Baile de Dunas Mitchell, India Martínez y Marc Anthony con Convénceme, Marmi con Messi, David Rees con Haz Las Maletas y Bryson Tiller y Drake con Outta Time.