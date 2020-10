¿Cómo son los días previos a publicar un disco? Bely Basarte lo cuenta en este documental

La cantante y compositora Bely Basarte lanzaba hace unas semanas su nuevo álbum, El camino que no me llevó a Roma. A través de canciones como Roma, Espiral, Me va a doler, C'est la vie o Flores y Vino, Bely narra lo mejor y lo peor de un amor que termina y que te rompe el corazón. Nada que el tiempo no pueda curar. En este disco, Bely también ensalza el amor propio: "el me perdono, te perdono", tal como la artista contaba a LOS40 en esta entrevista en nuestros estudios.

Tres meses antes del lanzamiento, el periodista y youtuber Julen Hernández (Hola Julen) ha acompañado a la cantante madrileña para documentar en este trabajo audiovisual cómo son los días previos al lanzamiento de un disco.

En este documental de una hora y cuarto de duración, Bely cuenta a través de sucesivas entrevistas cómo afronta la incertidumbre y los nervios antes de dar a conocer al mundo su nueva obra. Pero también palpamos cómo son esos momentos en los que tiene que tomar una decisión difícil: aplazar la salida del disco, debido a la pandemia, que finalmente modifició sus planes, como los de tantos otros artistas este 2020.

Este reportaje se cuela también en el rodaje de los videoclips de Flores y Vino y Me va a doler, enseñando a los seguidores de Bely los recovecos y todo el trabajo que hay detrás del arte que envuelve estas canciones.