Bely Basarte: “Había días que no me apetecía salir de la cama y decía: 'Voy a permitirme estar mal'”

En esta entrevista a Bely Basarte con motivo del lanzamiento de su disco El camino que no me llevó a Roma, la cantante y compositora madrileña nos habla de la historia que cuenta este álbum.

A través de canciones como Roma, Espiral, Me va a doler, C'est la vie o Flores y Vino, Bely narra lo mejor y lo peor de un amor que termina y que te rompe el corazón. Nada que el tiempo no pueda curar. En este disco, Bely también ensalza el amor propio: "el me perdono, te perdono", como cuenta en esta entrevista.

Portada del disco de Bely Basarte El camino que no me llevó a Roma (2020). / Universal Music

Sobre esta experiencia dolosa, Bely dice: "Te tienes que permitir estar mal, eso es algo que en el confinamiento he aprendido. Había días que no me apetecía salir de la cama y decía: "no voy a salir, voy a permitirme estar mal sabiendo que mañana tengo que salir de esto".

Esa montaña rusa sentimental es algo que recorre los 11 tracks del disco. La firmeza de su pluma y el tiempo son las mejores terapias para Bely Basarte.

Bely Basarte, en una fotografía promocional de 2020. / Cedida por Universal Music

El camino que no me llevó a Roma supone una nueva Bely. En palabras de la propia artista: "Una evolución a nivel personal y artístico. en temática de canciones y en sonido".

Llevo muchos años en Internet. Estoy muy acostumbrada tanto al amor como a gente que se esconde detrás de un pseudónimo dispuesta a destrozarte

Charlamos también sobre cómo maneja el pudor ella que se estrenó en Youtube bajo un alias para no ser descubierta y ahora se desnuda con cada letra, con cada canción. Precisamente por su pasado como creadora en Youtube se enfrenta mejor que otros artistas a las críticas que puedan llegar a hacerle: "Llevo muchos años en Internet. Estoy muy acostumbrada a lo que te puedes encontrar ahí, tanto al amor como a gente que se esconde detrás de un pseudónimo dispuesta a destrozarte".

Los conciertos en esta época incierta

El nuevo disco de Bely Basarte llega en tiempos de pandemia y los primeros conciertos de presentación han sido con todas las medidas de seguridad: "El público tiene que concienciarse de que la música en directo es posible y que se tiene que apoyar a todos los que vivimos de ella", dice Bely.

La artistas además tiene un mensaje contundente para la gente que no usa mascarilla ni cumple con el distanciamiento social: "Les diría que dejen de hacer el capullo. Necesitamos trabajar para volver a la normalidad de verdad, porque esta normalidad a medias a mí me está rompiendo".