Aitana: “Corazón sin vida es la canción más balada del álbum, las demás son del rollo Avril Lavigne”

Aitana y Sebastián Yatra han estrenado este viernes Corazón sin vida, una colaboración muy esperada que sirve de adelanto del nuevo álbum de la artista catalana. Es de sobra conocida la amistad que hay entre ambos cantantes y era cuestión de tiempo que se juntaran en un dueto con potencial de hit.

Videoclip oficial de 'Corazón sin vida'

En LOS40 hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos y les hemos preguntado por todo aquello que están deseando saber los fans: los entresijos de Corazón sin vida, las novedades del segundo álbum de Aitana y cómo se sienten al haber sido nominados a los Latin Grammy.

"Tenemos otra canción además de 'Corazón sin vida'"

Corazón sin vida no es la canción que Aitana y Sebastián Yatra grabaron cuando se conocieron hace ya dos años. Así lo ha confirmado la propia cantante: "Sebastián me invitó a cantar en una canción suya. Es una superbalada, muy de llorar, pero no encontramos el momento de sacarla. Nos encanta ese tema, pero sigue en un cajón guardada", explica Aitana, que también cuenta cómo surgió esta segunda colaboración. "Invitar a Sebastián a Corazón sin vida fue muy improvisado. No hace tanto tiempo que lo estamos preparando", señala.

Sobre la historia que hay detrás de Corazón sin vida, Sebastián Yatra asegura que entendió la canción como una inspiración directa de Corazón partio, el icónico tema de Alejandro Sanz que tiene un guiño en este featuring. "Habla de uno de esos amores que te ilusionan y después desaparecen. La canción tiene una personalidad única y el arreglo en la voz de Aitana siempre me ha vuelto loco y en Corazón sin vida especialmente", y añade: "Tenia muchas ganas de cantar con Aitana y que sea con una canción tan brutal como Corazón sin vida es doble gol".

"El disco es muy rollo Avril Lavigne"

Corazón sin vida es la carta de presentación de A2. Sin embargo, Aitana ha querido aclarar que este tema es el más diferente de su nuevo trabajo. "El disco está muy inspirado en los años 2000, en toda aquella época de la MTV en la que ponían todos los videoclips y tenía ese estilo superguay. El álbum es muy del rollo de Avril Lavigne y Simple Plan, pero no es punk puro".

En el último año, Aitana ha dedicado mucho tiempo a revisitar a todos aquellos grupos que cosecharon un gran éxito en los 2000 para traer ese sonido al año 2020 y adaptarlo al pop que hace ella. "He conectado mucho el estilo que tenía Avril Lavigne en aquella época. La he estado observando mucho a ella y a otros grupos. También a Green Day, pero sus primeros discos, no en su época tan política. He cogido mucho de esa época y me lo he llevado al pop de ahora. Corazón sin vida es la canción más balada del álbum. Las demás van más arriba", cuenta.

"¿Puedes empezar a creer en ti?"

Aitana y Sebastián Yatra publican Corazón sin vida poco después de haber sido nominados a los Latin Grammy de este año. De este momento tan especial también han hablado en LOS40. "Es algo muy especial”, dice Sebastián. "Son unos premios que nos han marcado la vida a todos y para un músico representa los sueños por los cuales uno ha luchado. Y Aitana se lo merece un montón. Spoiler es un álbum superlindo y tiene Vas a quedarte que es una de mis canciones favoritas".

"Que reconozcan mi trabajo tan pronto me pone en alerta porque siempre va a ser así y si quiero que siga siendo así tengo que seguir trabajando", afirma Aitana. "Pero también significa que lo puedo conseguir. Soy muy insegura, me cuesta sacar cosas porque creo que no van a funcionar o no les va a gustar a la gente. Cuando me dijeron que estaba nominada a un Latin Grammy estaba con mi prima y me dijo: '¿puedes empezar a creer un poco más en ti?'".

Si quieres ver la entrevista completa de Aitana y Sebastián Yatra…¡dale al play!