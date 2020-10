Unos psicodélicos The Vamps estrenan ‘Better’: ¡mira el vídeo!

Después de Married In Vegas y Chemicals, The Vamps ha lanzado un nuevo avance de su próximo álbum Cherry Blossom. Esta vez, lo han hecho con Better, una canción electro-pop cuyos sonidos consiguen atraparte desde el primer segundo.

La banda británica ha demostrado que lo que quiere ofrecernos con este nuevo trabajo discográfico es éxtasis y diversión. Los ritmos dance y electro-pop son los que han acompañado a los sencillos de este disco hasta el momento, y no parece que la dinámica vaya a cambiar.

Pero Better no ha llegado sola, sino acompañada de un videoclip de lo más psicodélico, algo que también coincide con el resto de sus lanzamientos. Nuestros protagonistas interpretan a cámara en un entorno protagonizado por el color rosa, efectos a cámara lenta y un proyector reflejando imágenes aleatorias.

¿Alguna vez has vivido una historia de desamor? Entonces te sentirás identificado/a con Better. Los británicos hablan de valorarse a sí mismo y encontrar a aquella persona que verdaderamente te complemente. Es fundamental no conformarse con menos. Aunque esto puede aplicarse a cualquier relación (ya sea de amor o no).

Cherry Blossom verá la luz el próximo 16 de octubre, y se convertirá en el quinto álbum de estudio que publican desde que comenzaron su andadura por la industria en 2012. Serán 10 canciones las que conformen este proyecto, que ya apunta a convertirse en el más innovador de su carrera.