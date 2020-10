Conoce a Lucas Bravo, el guaperas de la serie de Netflix ‘Emily in Paris’

Lo reconocemos, estamos totalmente enganchados a las comedias juveniles románticas de Netflix. ¿La última? La serie Emily in Paris, sobre una joven que se muda a la capital francesa para trabajar en una agencia de publicidad. ¿Los principales reclamos? Vestidos de ensueño, una gran frescura en los protagonistas, chistes sobre franceses (demasiado estereotipados) y una postal en movimiento de la ciudad de las luces.

Protagonizada por Lily Collins (que también ejerce de productora), la serie te envuelve en este Paris visto desde la perspectiva de un estadounidense. Con episodios que duran alrededor de 30 minutos y una trama divertida, los diez episodios que contiene la primera temporada se ven de una sola sentada. Eso sí, seguro que para muchas personas el enganche de la serie tiene nombre y apellido: Lucas Bravo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emily In Paris (@emilyinparis) el 20 Sep, 2020 a las 12:38 PDT

Se trata del actor francés que da vida a Gabriel, el vecino buenorro que se gana la vida como chef en la serie (y que por supuesto tiene trama romántica con la protagonista). Pero ¿quién es él? ¿De dónde viene? Y lo más importante… ¿cuál es su cuenta de Instagram?

Bravo nació hace 32 años en Francia y, gracias a su faceta como modelo, ha podido vivir en Estados Unidos. Su 1,86 metros de altura, sus cara angulada y su complexión atlética le abrieron las puertas del mundo de la moda, haciendo de las sesiones de fotos su modo de vida.

De hecho, Lucas tiene un contrato con una importante agencia de modelos francesa: Viva Model Management en Paris. Gracias a eso, el joven ha podido formar parte de campañas publicitarias de grandes firmas.

Aunque su papel de Gabriel en Emily in Paris lo ha puesto en el radar de miles de personas, lo cierto es que el actor ha trabajado en varias películas como Sous le Soléis de Saint-Tropez y Plus Belle la Vie. Eso sí, en ambos proyectos con papeles secundarios.

Además, Lucas comparte con su personaje las aptitudes de cocinero. Antes de ser actor, trabajó como ayudante de cocina. Lucas ha reconocido en una entrevista para Manny The Movie Guy que esta faceta le he ayudado a prepararse su papel para la serie de Netflix: “Hace años fui ayudante de chef en un restaurante. Entonces, cuando me llegaron los guiones por primera vez, pensé ‘Oh, esto es para mí, definitivamente tengo que usar esas habilidades. Entonces me hicieron cocinar las tortillas que hago para Emily en la serie”.

En su cuenta de Instagram, Lucas suma más de 162 mil seguidores y seguidoras. En las publicaciones, sobre todo, vemos los últimos trabajos de Lucas: desde imágenes promocionales de la serie hasta posados para alguna campaña publicitaria.