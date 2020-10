El Duque Blanco no murió, al menos musicalmente hablando. Desde que David Bowie nos dejara en 2016, no dejan de llegar reediciones, nuevas canciones, discos recopilatorios y todo tipo de rarezas del músico británico. Antes de fin de año o a principios del siguiente, seis nuevos álbumes serán lanzados bajo el título Brilliant Live Adventures.

Será un box set que incluirá grabaciones inéditas pertenecientes a conciertos realizados entre 1995 y 1999, y serán lanzados en vinilo y CD. El primer álbum de la serie será Ouvrez Le Chien (Live Dalas '95), el cual fue estrenado en plataformas de streaming por primera vez el pasado mes de julio, y contará con una versión física a partir del 30 de octubre.

Aún no hay detalles sobre los otros seis álbumes, aunque de momento se ha confirmado que tres de ellos serán estrenados antes de la navidad de 2020, por lo que el resto quedaría pendiente para principios del próximo año.

Ouvrez Le Chien se grabó en el Starplex Amphitheater en la ciudad de Dallas (Texas) la noche del 13 de octubre de 1995, como parte la gira estadounidense de Bowie Outside. Recientemente, el álbum de 1975 Young Americans ha sido lanzado en vinilo en celebración por su 45 aniversario.

BRILLIANT LIVE ADVENTURES - a series of 6 live albums from the 90s on vinyl and CD as limited one run only pressings, with special limited edition boxes for both formats to house the full collection. Pre-order here: https://t.co/NRdjDlQCxj - Press release: https://t.co/pSxFw0kPGR pic.twitter.com/EwEZzkPRnn — David Bowie Official (@DavidBowieReal) October 2, 2020

Como curiosidad, el título Ouvrez Le Chien apareció originalmente en la canción All the Madmen del álbum The Man Who Sold The World, que está ahora celebrando sus 50 años. Bowie también usó la frase en el sencillo Buddha Of Suburbia.

Más música inédita de David Bowie: así será su nueva recopilación de directos

También se ha lanzado un LP titulado Something in the Air (Live Paris 99), que incluye 15 temas grabados de una presentación en Francia realizada en 1999 como parte de la gira Hours Tour.