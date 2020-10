La carrera de Elton John es una de las más largas y prolíficas de la música. El artista británico ha visto truncados sus últimos planes, que se basaban en una gran gira mundial para despedirse de los escenarios. Sin embargo, su trayectoria nos deja grandes momentos y muchas canciones, con sus más de 30 álbumes publicados y sus 50 años en la industria musical.

Ha tocado todos los estilos musicales, especialmente el pop, pero Elton John ha creado también grandes baladas ideales para cantar al amor y al desamor. Una de ellas es Sacrifice, una de sus creaciones favoritas, que llegó a finales de los 80 y se convertiría en un enorme éxito junto a la inestimable ayuda de su cómplice musical Bernie Taupin.

Esta canción apareció en el disco Sleeping with the past, en 1989. Elton John compuso el tema musical inspirado en un tema de Aretha Franklin, Do Right Woman, Do Right Man. La letra fue ideada por Taupin, que en ese momento pasaba por graves problemas con su pareja, por lo que la historia es clara: la descomposición de un matrimonio. Este binomio dio como resultado una de las canciones más tristes de su discografía.

"Es una letra muy simple, pero al mismo tiempo es madura e inteligente. Básicamente se refiere a los rigores del amor en la etapa adulta, y está a millones de millas de distancia de Your Song. No es un tema superficial, y probablemente en los próximos meses lo verán convertido en un grandísimo hit", declaró Taupin a la revista Music Connection en el verano de 1989.

La historia de ‘Sacrifice’, la canción más triste de Elton John que nació de una ruptura amorosa

La canción fue un auténtico éxito en toda Europa, arrasando en las listas y entre los fans. Se convirtió en la power ballad más reconocible del momento, sirviendo para que miles de jóvenes bailaran pegados en cualquier ocasión. En España, llegó a convertirse en número 1 de LOS40 el 6 de octubre de 1990. A pesar del éxito del sencillo, Elton John no hizo una gira por Europa a finales de la década los 80 para promocionar su álbum Sleeping with the Past, sino que solamente dio conciertos en Estados Unidos y Australia, entre 1989 y 1990.

"Esta canción fue mi primer número 1 en Inglaterra. Había tenido varios en América, pero tardé mucho tiempo en mi propio país y siempre es bonito ser aceptado en casa", le dijo John a la audiencia durante un concierto en el Madison Square Garden en 2000.

Bernie Taupin y Elton John, en 1989. / Time Life Pictures/DMI/The LIFE Picture Collection via Getty Images

El videoclip del tema muestra a un hombre y una mujer con problemas maritales después de haberse casado y de haber tenido una hija en común. En ese momento comienzan a tener vidas separadas, y el padre se queda con la tutela de la niña. Los problemas económicos hacen que tenga que vender todos sus bienes, de forma que el vídeo termina con el núcleo familiar bailando en una sala completamente vacía. En él participaron la supermodelo de los 90 Yasmeen Ghauri y el actor Chris Isaak.