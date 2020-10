Amaia Montero ‘explota’ sobre su salida de La Oreja de Van Gogh y cierra su Twitter

Amaia Montero ha cerrado su perfil oficial en Twitter. Lo ha hecho después de una serie de mensajes en los que se ha sincerado con todos sus seguidores sobre la que fue su salida de La Oreja de Van Gogh. Sin dar nombres y sin explicar la razón de por qué ha 'explotado' la cantante ha confesado que "No es tan fácil como Amaia se fue".

"Quiero pensar que la vida es justa que el tiempo pone a cada uno en su lugar que las caretas tarde o temprano se pudren y se caen y entonces es cuando se ve la verdadera cara y aunque ya vamos tarde no pierdo la esperanza de que ocurra,ese día descansaré y se hará justicia 🙏" empezó explicando la solista donostiarra en un primer tuit que dejaba abierta su interpretación.

"Y luego también las hay absolutamente carentes de personalidad ,sumisas que se dedican a cumplir órdenes bajo el lema del #easyLife que para mí eso no es vivir es respirar y que horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido y encima ir de todo lo contrario…tremendo!!!" confesó en un segundo mensaje en el que parece referirse a varias mujeres y en el que algunos han querido ver un dardo envenenado a Leire Martínez.

La ahora vocalista de La Oreja de Van Gogh suele utilizar ese hashtag en Instagram (#Easylife) en la gran mayoría de sus publicaciones aunque en uno de los más recientes también parecía dejar caer alguna situación explosiva: "Nunca le des tu poder a nadie. Mantente fiel a ti misma, honesta, real, y escucha a tu voz interior que te dirá qué y a quién quieres en tu vida y qué y a quién no. Esa es nuestra mayor fortaleza y protección. #EasyLife #ByeByeJ #NoValesMásQueYo".

Como digo, en ningún momento Amaia Montero da nombres ni explica la razón de estos mensajes (puede tratarse de una coincidencia) pero con su tercer tuit parece dejar claro que está hablando de su salida de La Oreja de Van Gogh: "Y en ese punto me entra la lástima…yo pertenezco a un tipo de persona radicalmente contraria …con mis equivocaciones mis aciertos pero con las cosas claras …y eso es difícil de aceptar para ciertas personas y eso desgasta, desgasta mucho… no es tan fácil como Amaia se fue. Como diría un gran amigo mío "nada es lo que parece…" Quizá "Amaia estaba muy cansada de todo eso hasta el punto de perder la ilusión por una de las cosas más ama la música". Siempre lo he dicho prefiero morir de pie que vivir de rodillas. #siemprelibre".

El relato de la salida de Amaia Montero de La Oreja de Van Gogh parece que enfrió la relación entre sus componentes en los primeros años. Sin embargo en los últimos años su relación era bastante más que cordial. Los chicos de la banda donostiarra recordaban hace unos meses así la situación: "Cuando Amaia nos dijo que quería comenzar su carrera en solitario fue como tirar del freno de mano a 200 km/h. Había sido una década de una intensidad irreconciliable con nuestras vidas de antes pero aquella tarde se frenó en seco. Fue como hacerse adulto de un día para otro. Después de un par de semanas muy complicadas, de mucho miedo y conversaciones entre nosotros, tomamos la decisión de continuar con el grupo sin saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos. Lo único que teníamos claro era que queríamos seguir juntos. La cuestión es que un viernes de otoño de 2007 decidimos celebrar nuestra decisión y nos fuimos a cenar los cuatro. Ya en el restaurante, Xabi nos sorprendió con cuatro ejemplares del maravilloso libro de David Trueba 'Cuatro Amigos'. Había escrito en la portada de cada uno de ellos una palabra. Al juntarlos completaban la frase “solo juntos tiene sentido”. Fue muy emocionante. Nos abrazamos y lo celebramos sin piedad. Aquella noche sentimos que juntos éramos invencibles y comprendimos que La Oreja de Van Gogh no era una historia de música, era una historia de amistad".

La confesión de Amaia (sin entrar en detalles ni explicarlo del todo) parece haber dado una sensación de alivio a la solista: "No tienes idea de lo que me ha ayudado escribir esto por fin y eso que sólo he contado el título…no tienes ni idea de nada así que te pido respeto y que te olvides de mí" contestaba a un seguidor. Sin embargo, la reacción de todo el mundo no fue igual de positiva ni respetuosa y comenzaron las críticas y los insultos: "Casi 13 años esquivando la pregunta del millón que todo el mundo me hace…y cuando cuento lo que ni siquiera podría ser el prólogo …me disparan a matar…no llevo el chaleco antibalas puesto así que adelante !!!Y no os dejéis nada por favor!!!".

Parece que la tormenta desatada por esta serie de mensajes despertó en Amaia Montero unas sensaciones no muy positivas y de ahí que haya cerrado su cuenta oficial, no sin antes dejar claro que ahora es una nueva mujer en paz consigo misma: "Estar bien significa entre otras muchas cosas:no permitir que te insulten te vejen te hagan bullying etc como vengo demostrando últimamente…estoy en paz una paz que he encontrado después de atravesar un desierto que se me hacia infinito y en el que no vislumbraba ninguna salida".