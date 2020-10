C. Tangana lanza pistas de su nueva música aun dando positivo en Covid-19

C. Tangana documentaba por Instagram su experiencia ante el Covid-19. En sus stories podíamos ver el aparato que muestra los resultados tras la prueba del virus y nos temíamos lo peor. En el siguiente vídeo ya afirmaba que es positivo en coronavirus con una música dramática de fondo. Un documento lo acredita y, además, tiene síntomas. En su termómetro podíamos leer un 37,7º de fiebre. Y, aunque el estado del cantante no sea el mejor, también tiene buenas noticias para sus seguidores.

El madrileño subía una fotografía a esta misma red social donde anunciaba que el jueves 8 de octubre saldría la obertura Demasiadas mujeres. “No sé si es la fiebre, pero estoy más excited que nunca, por fin empieza”, escribía en el pie de foto. Además, nos deja un regalito en su biografía: un link a Spotify donde podemos encontrar canciones en las que se ha inspirado. Varias pistas de cómo puede sonar lo nuevo del rapero.

¿Qué suena en esta playlist? Campanera de Joselito, varias canciones de Kanye West como Selah, Waves y Dark Fantasy, su propio hit Nunca estoy, Too Many de Tyga, In Spanish We Call It Soledad de Rigoberta Bandini, Glitter de 070 Shake o Crimewaves de Crystal Castles y Health... Todos estos temas nos pueden dar una idea de lo que nos espera, pero tampoco es obvio ya que estilos diferentes se mezclan en ella. Algunos muy españoles, otros muy americanos. Sin duda, nos espera alguna sorpresa como C. Tangana nos tiene habituados.

Los comentarios de la publicación se han llenado de emoción además de mensajes de cariño para Puchito que tiene que cuidarse en cuarentena. Unos días agridulces para Antón que sigue con la “pata chula”. “Fisura y esguince, me han dicho q tengo q tener la pata en alto pero esq también tengo q terminar el proyecto de mi vida. Mes y medio...Como va ser bb?”, decía en su último post. Parece que a Tangana le ha pillado todo al mismo tiempo. Reposo y a por nueva música en casa.

En Youtube ya podemos ver el Os presento a la Chave, lo que parece un vídeo de introducción de El Madrileño. El cantante pasa un buen rato en compañía de sus amigos en una casa "espectacular". ¡Estaremos atento a las novedades esta semana!