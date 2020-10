Isabela Merced y Danna Paola se unen en ‘Don't Go’: mira la letra y el videoclip

Isabela prende la candela

Doing what I like a mi manera

I got the beat

I got the piel canela

Is only me I don’t got no gemela

Our house’s on fire

So don’t go

Take off this designer

Just don’t go

Noooo no no no no

Our house’s on fire

So don’t go

Make me sing like a choir

Just don’t go

Noooo no no no no

Llegaste a mi casa

Llegaste a mi casa

Y Ya quieres irte

Que es lo que te pasa

If you wanna fool me

You gotta try harder

You said you would call

And then no me llamas

Ya no me llamas

Baby no juegues conmigo

Im kind of getting tired

(Don’t call me, I’m getting tired)

No juegues conmigo

You’re walking on a wire

No juegues conmigo

You gotta stop pretending

Que somos amigos, amigos!

Our house’s on fire

So don’t go

Take off this designer

Just don’t go

Noooo no no no no

Danna:

Me cansé de este juego

It is your last chance yo no ruego

No te voy a buscar ni en tus sueños

Sola yo alimento mi ego.

Dame una señal

Don´t play with me no, no

Si no te quieres quedar

Don´t worry, yo me voy

Deja de buscar alemanas

Latina sabor peruana, mexicana

A la buena o la mala

Medicina pa’l alma.

My house’s on fire

So don’t go

Take off this designer

Just don’t go

Noooo no no no no

My house’s on fire

So don’t go

Make me sing like a choir

Just don’t go

Noooo no no no no

Baby no juegues conmigo

Im kind of getting tired

(Don’t call me, I’m getting tired)

No juegues conmigo

You’re walking on a wire

(You won’t get on a wire)

No juegues conmigo

You gotta stop pretending

Que somos amigos, amigos!