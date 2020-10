Maluma para cerrar, Benee para abrir y Dua Lipa en medio: estos son los vídeos de las 40 canciones del momento

Se resiste a salir de la lista la neozelandesa Benee, que repite esta semana como farolillo rojo con Supalonely. En realidad, no está súpersola ni en la canción —le acompaña Gus Dapperton—, ni en el chart de LOS40, donde aparece junto a las otras 39 canciones más importantes del país. En el vídeo de la parte de arriba hemos reunido los clips de todas ellas, que repasamos del último al primero, o sea, hasta llegar al número uno actual, que no es otro que Hawái, de Maluma. Entre medias podemos encontrar varios dobletes y hasta algún triplete, como el que protagoniza —desde hace ya varias semanas— la británica Dua Lipa. Tenemos que despedir a The Black Eyed Peas, Ozuna y J. Rey Soul, pues su tema Mamacita ha abandonado el ránking, lo mismo que a Efecto Pasillo y Sinsinati con Similares. De ellos también se acuerda Tony Aguilar en este resumen visual.