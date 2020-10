El mensaje de Chenoa en Instagram sobre el estrés con el que Natalia y Nuria Fergó se identifican

Chenoa es una de las artistas españolas más activas en sus redes sociales. La cantante y presentadora comparte sus pensamientos diarios con sus más de 800 mil seguidores y seguidoras de Instagram (que se dicen poco). La ex triunfita no tiene problema en mostrar algunos de sus momentos cotidianos: desde una foto después de la ducha hasta la increíble flexibilidad que tiene.

Pero si hay algo que nos gusta son los consejos y mensajes optimista que envía. Chenoa es toda una caja de sabiduría que no duda en compartir con sus fans. Y es que, aunque sea una estrella, a eso de humana no le gana nadie. Este mismo martes, 6 de octubre, la intérprete de Todo irá bien ha compartido un mensaje de lo más divertido que ha generado todo tipo de comentarios.

Chenoa ha publicado el siguiente mensaje: “De mí: Para mí: Me estresas”. Se trata de un comentario que la televisiva ha encontrado, tal y como asegura en el comentario con el que ha acompañado el post: “Encontré esta frase que hoy me identifica 🤣🤣🤣🤣🤣 si no lo leo no me entero. Ommmmmmm🙏 VOSOTROS BIEN? besos.😘🤣”.

Dos de sus ex compañeras (y amigas) de Operación Triunfo se han sentido muy identificadas con el mensaje. Natalia y Nuria Fergó no han dudado en comentar la imagen.

Natalia: “Ostras , esa frase me va fenomenal 🤣🤣🤣 QUE PESADAS SOMOS JAJAJA”

Nuria Fergó: “¡Qué bueno, amiga!”

Otras caras conocidas que se han sentido identificadas con el mensaje de Chenoa han sido Bibiana Fernánez, Esther Arroyo y Conchita.

Esta misma semana, Chenoa ha compartido otro post con la siguiente pregunta: “¿Te imaginas vivir dentro de tu serie favorita?”. ¿Y qué ha contestado? Pues con dos clásicazos de la televisión. Eso sí, uno es una sitcom y otro un drama de los buenos: Friends y Anatomía de Grey.

¿Os imagináis a Chenoa compartiendo piso con Rachel y Monica? ¿Y en el hospital de Seattle Grace? Sin duda, tendría una gran trama. ¡Nos encanta!