La doble de Margot Robbie que se hace pasar por ella (por una buena causa)

Margot Robbie tiene una doble. O al menos alguien muy parecido a ella. Su nombre es Samara Weaving y su historia la hemos conocido a través del diario australiano WHO del que se ha hecho eco el británico Daily Mail. Este rotativo publicó hace unos días una historia sin despercidio de la doble de la actriz australiana que se hace pasar por ella... pero por una buena causa.

Seguro que en algún momento de vuestras vidas os habéis cruzado con una persona cuyo físico os ha hecho pensar si no sería ese famoso actor de televisión, esa popular actriz de televisión o ese deportista, celeb, diseñador, presentador o famoso, en definitiva, que tan bien os cae.+

Pues eso es exactamente lo que le sucede cada día a Samara Weaving, una joven que se hace pasar por la popular actriz australiana. La razón es que Samara tiene un físico muy similar al de Margot Robbie, la explosiva intérprete, y los / las fans de la misma suelen pararla por la calle.

"Intento decir que no soy quien ellos piensan que soy pero como tengo acento australiano la gente sigue pensándose que soy Margot Robbie pero que me porto de manera grosera con ellos. Así que al final hago como que soy ella" explica la doble.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @margotrobbie el 25 Ene, 2020 a las 3:14 PST

La historia no pasaría de ser una divertida anécdota si no fuera porque la propia Samara es también una popular actriz de su país. Sin embargo, ha aprendido a interpretar en la vida real uno de los papeles más difíciles de su carrera: ser Margot Robbie.

"No tengo el corazón de decirle que no soy realmente ella, así que simplemente me quedo ahí parada e intento copiar su sonrisa" explica Samara. No sé si un Oscar pero esta mujer se merece un premio. Y por si os pica la curiosidad, sí, es la sobrina del actor Hugo Weaving (Matrix, El Señor de los Anillos...).