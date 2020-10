Muere el guitarrista Eddie Van Halen, icono del rock y fundador de Van Halen

Eddie Van Halen, el virtuoso de la guitarra que guió al grupo Van Halen e innovó a lo largo de cinco décadas y tres cantantes principales, estableciéndose como uno de los grandes músicos de todos los tiempos en la historia del rock, ha muerto después de una larga batalla contra el cáncer. Tenía 65 años.

“No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, perdió esta mañana su larga y ardua batalla contra el cáncer”, ha declarado su hijo Wolfgang Van Halen. “Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida”.

Fue en octubre del pasado año cuando la enfermedad de Eddie Van Halen saltó a la luz. Los médicos que le trataban creían que la enfermedad podía haberse debido a la costumbre que el guitarrista tenía de chupar la pua de metal con la que hacía hablar su guitarra. Una cruel ironía del destino sobre el objeto que le convirtió en un ídolo de masas y que se ha cobrado su vida.

Gracias a su enorme influencia, el hard rock ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy en día desde la década de los setenta. Sin embargo, a pesar de su completo dominio de la guitarra eléctrica, nunca aprendió a leer música.

“No sé una mierda sobre escalas o teoría musical”, le dijo a la revista Rolling Stone en 1980. “No quiero que me vean como la guitarra más rápida de la ciudad, lista y dispuesta a acabar con la competencia. Todo lo que sé es que la guitarra de rock & roll, como la guitarra de blues, debe ser melodía, velocidad y gusto, pero más importante, debe tener emoción. Solo quiero que mi guitarra haga que la gente sienta algo: feliz, triste, incluso cachonda”.

Edward Lodewijk van Halen nació en Niejmegen, Países Bajos. Su padre Jan tenía talento para el clarinete, el saxofón y el piano. Su familia emigró a Estados Unidos cuando Eddie tenía ocho años y se estableció en California. Un encaprichamiento con los Dave Clark Five hizo que Eddie tomara la batería, mientras su hermano probaba la guitarra. Un buen día, Eddie cambió los instrumentos con Alex y el cambio se consolidó para siempre.

Eddie y su hermano Alex fundaron Van Halen, uno de los grupos más míticos de la historia, que alcanzó los primeros puestos de las listas de discos de rock más vendidos, especialmente entre los años ochenta y los noventa. Su single mas conocido, Jump, publicado en 1983, alcanzó el primer puesto en las listas de Estados Unidos, país del que es originaria la banda, Canadá e Italia.

Ese éxito catapultó a la fama a la banda liderada por los hermanos Van Halen, Eddie y Alex, con David Lee Roth como vocalista. Hubo que esperar solo un año para 1984, el disco más exitoso de todo su carrera en el que sus solos tienen tanta o más importancia que sus letras. Canciones como Ain't Talkin' 'Bout Love, Runnin' With the Devil, And the Cradle Will Rock o Panama ya forman parte de su legado musical en la historia del rock.

Ese es el precio que Eddie Van Halen 'cobró' por crear el solo de guitarra más importante en la carrera musical de Michael Jackson. O eso dice la leyenda. La llamada de Quincy Jones para llevar al guitarrista al estudio para crear ese solo tuvo como contraprestación dos packs de seis de cerveza. Al fin y al cabo solo necesitó un par de tomas para crearlo.

Sin importar quién estaba al frente del grupo o cuándo tuvieron su último éxito, los fans nunca dejaron de acudir en masa a los conciertos de Van Halen para adorar la guitarra de Eddie Van Halen. Su carrera como solista no tardaría en arrancar apenas unos años después de la marcha de Roth que acabaría con la primera disolución de la banda.

Hacía dos décadas, el guitarrista ya había sido diagnosticado de cáncer de lengua una enfermedad que provocó que se le extirpara parte de la misma. El músico llevaba recibiendo tratamiento desde hace años (radioterapia en Estados Unidos y Alemania) para combatir la enfermedad aunque nadie podía esperar este trágico final que ha tenido lugar en un hospital de Santa Mónica (Los Ángeles, California, Estados Unidos).

