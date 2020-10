Pilar Rubio desvela si tendrá o no más hijos con Sergio Ramos

Pilar Rubio y Sergio Ramos han dado vida, literalmente, a una bonita familia. Comenzaron con Sergio en 2014, quien se convirtió en el hermano mayor de la familia en noviembre de 2015 tras el nacimiento de Marco. En 2018 llegó Alejandro y, finalmente, en 2020, Máximo Adriano. ¿Se animarán a formar su propio equipo de fútbol?

Pues lo cierto es que no. Según las palabras que recoge Divinity de Pilar en la revista ¡Hola!, la intención del matrimonio es la de no tener más hijos. "¡No más niños! Definitivamente cerramos el cupo. Creo que ya hemos hecho lo que podíamos por la natalidad", confiesa.

A la pregunta de si se han quedado con las ganas de tener una niña, la modelo lo tiene claro. "No lo echo de menos. Me lo paso muy bien con ellos. Son muy diferentes", señala.

Ser madre para Pilar ha sido todo un reto, aunque no cabe duda de que también se ha convertido en un sueño cumplido. Eso sí, asegura que no es un camino fácil y que has de armarte de paciencia para afrontarlo. "A veces me supera un poquito", confiesa. De hecho, se ha llegado a preguntar por qué no había pensado antes lo de tener cuatro hijos. Todo, por supuesto, entre risas, ya que siente adoración por sus cuatro pequeños.

Máximo Adriano fue el que cerró la descendencia de los Ramos Rubio el pasado 26 de julio. Su nacimiento ha sido una de las noticias más destacadas en la prensa rosa este verano. Incluso también lo han sido las vacaciones que la familia decidió darse y compartir con sus seguidores en redes sociales.

Pilar y Sergio no llegarán a formar el equipo de fútbol, pero ellos ya cuentan con su propio equipo cuyos jugadores lucharán por el bien de la familia hasta el minuto 90.