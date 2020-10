Ghost of Tsushima añade el modo multijugador a su impecable historia

Ghost of Tsushima se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores videojuegos del año y hasta si nos apuráis, en uno de los mejores del catálogo de PlayStation 4. Y pronto añadirá el modo multijugador a su impecable historia y jugabilidad.

Sucker Punch ha comunicado los detalles de la actualización de contenido 1.1 de Ghost of Tsushima el próximo 16 de octubre. Además del esperado modo multijugador, Ghost of Tsushima: Legends, la actualización incluye varias mejoras cualitativas y algunas sorpresas de las que se puede ver un avance en este trailer.

"Ghost of Tsushima: Legends es una nueva experiencia multijugador cooperativa y online en la que encontraréis nuevas misiones de historia para dos jugadores y misiones de supervivencia para cuatro, además de una incursión que estrenaremos semanas después del lanzamiento" ha explicado Darren Bridges, diseñador sénior de Sucker Punch Productions.

Esta nueva versión traerá un nuevo personaje: Gyozen el cuentacuentos, autor y guardián de las historias que aparecen en Ghost of Tushima: Legends, quien dará acceso a los jugadores a un portal tanto para desbloquear las diferentes misiones de historia como para conectarse al modo multijugador online. En este modo de supervivencia, los jugadores podrán escoger entre cuatro clases, cada una con ventajas y propiedades únicas que cada grupo de cuatro podrá combinar a su gusto: samurái, cazador, ronin y asesino.

Los guerreros lucharán unidos en #GhostOfTsushima Legends, un modo cooperativo gratuito que llegará al juego el 16 de octubre. Descubre más sobre este modo y las novedades que llegarán con la actualización 🎮👉https://t.co/HX15jcnMa0 pic.twitter.com/Jh5MGdnnQr — PlayStation Plus ES (@PSPlusES) October 5, 2020

Semanas después del lanzamiento de Ghost of Tsushima: Legends, Sucker Punch lanzará una nueva misión: Incursión, una aventura épica dividida en tres partes para la cual hará falta la compenetración de cuatro jugadores para poder superarla.

Además de estos contenidos, la actualización 1.1 de Ghost of Tsushima, incluye gran variedad de cosméticos nuevos desbloqueables a medida que avanza el juego. “El aspecto estético es importante, pero los progresos en Ghost of Tsushima: Legends girarán en torno al equipamiento que uséis y a las técnicas que hayáis desbloqueado. Al afrontar desafíos cada vez mayores, se os recompensará con un equipo cada vez más raro y poderoso, y desbloquearéis técnicas nuevas al obtener experiencia con cada clase” expresa Bridges.

Por otro lado, la versión 1.1 incluirá nuevas actualizaciones basadas en los comentarios de los jugadores para la campaña en solitario de Ghost of Tsushima: Nueva partida +. Esta opción permitirá al jugador volver a emprender el viaje con Jin con un extra de dificultad añadido para brindar un nuevo desafío a los jugadores. En Nueva partida + también encontrarán un nuevo caballo de crin roja, nueva silla, talismanes y mejores adicionales para espada, arco y armadura, además de un nuevo coleccionable: la flor fantasmal, un nuevo tipo de flor que servirá para comerciar con un nuevo y misterioso mercader.

Una vez los jugadores hayan descargado la versión 1.1 de Ghost of Tsushima, podrán descargar en su PS4 desde PlayStation Store el desbloqueable gratuito que permitirá jugar a Ghost of Tsushima: Legends. Para disfrutarlo junto con otros jugadores, será necesario una conexión a Internet y una suscripción a PlayStation Plus.