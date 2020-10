‘Emily en París’: ¿Qué se sabe de la segunda temporada?

El mundo series en Netflix es una incógnita, sobre todo, después de todas las cancelaciones que ya se conocen. La pandemia está influyendo en las decisiones de la plataforma. Y eso hará que no veamos más temporadas de Dark, Lucifer, Por trece razones, The Rain, Jessica Jones, The Punisher o The OA.

Pero, visto el éxito que está teniendo Emily en París desde su estreno el pasado 2 de octubre, cuesta creer que no se estén planteando una continuación. Son muchos los que están deseando cómo sigue la vida del personaje de Lily Collins en la ciudad de la luz. ¿Logrará que su jefa sea amiga suya? ¿Qué pasará ahora que Gabriel se queda en la capital francesa? ¿Se estropeará su relación con Camille?

Muchas incógnitas que esperan una respuesta y, aunque de momento no hay confirmación oficial de Netflix para una segunda temporada, Darren Star, ha dado una esperanza para pensar en positivo.

Star es el productor y creador de la serie que ya supo lo que es crear grandes fenómenos televisivos con Sensación de vivir o Sexo en Nueva York. Esta nueva serie podría ser otra de estas sagas generacionales que se recuerden con el paso del tiempo.

Todo gracias a la historia de Emily Cooper, una joven estadounidense que trabaja en marketing, sobre todo en el terreno de desarrollo de marca en redes sociales, y se traslada a París para ofrecer su conocimiento a una empresa que trabaja con firmas de lujo. Su vida en París y su cuenta de Instagram que recoge esta experiencia parisina, van forjando unas tramas que enganchan.

De momento hemos visto los 10 primeros episodios que no alcanzan la media hora cada uno y ha sabido a poco. En una entrevista con O Magazine ha señalado que, “en la temporada 2, Emily estará más integrada en la ciudad, será una residente más. Eso le hará poner los pies sobre la tierra. Construirá una vida allí”. Así que, está claro que está trabajando en ella. Solo queda que Netflix de la noticia y nos haga felices a los que ya nos hemos enganchado.