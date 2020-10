'Emily in Paris': 5 series parecidas a la comedia del momento

Netflix ha vuelto a acertar con uno de sus últimos estrenos bajo el título Emily in Paris, la cual y a pesar de las críticas del público francés ya está preparando la segunda temporada. Una serie que desde su estreno el pasado 2 de octubre ha conquistado la sección de "tendencias" en la plataforma de streaming y de la que, probablemente, no hayas dejado de escuchar hablar.

Si tú ya has caído en la tentación y te has enganchado a Emily in Paris, te has enamorado de los looks de su protagonista (Lily Collins) y ya has devorado los diez capítulos que construyen su primera temporada, desde LOS40 te proponemos cinco series que puedes encontrar en streaming y parecidas Emily in Paris.

Sexo en Nueva York

Sexo en Nueva York es un clásico entre las series que puedes encontrar en HBO. De hecho, Darren Star es el creador de Emily in Paris y el mismo que el responsable de esta mítica ficción protagonizada por Sarah Jessica Parker. Una serie que revolucionó la televisión al convertirse en pionera en hablar abiertamente de sexo desde una perspectiva femenina. Entre sus puntos en común más evidentes encontramos el hecho de que la ciudad es una protagonista más de la trama y que la moda y los outfits de sus protagonistas son capaces de captar todas las miradas.

Valeria

Una serie made in Spain que encontrarás en Netflix y cuya segunda temporada también estamos esperando. Basada en los best seller de Elisabet Benavent, cuenta la historia de Valeria y las de sus amigas en las calles de Madrid, todas y cada una de ellas totalmente diferentes entre sí, representando cuatro tipos de mujeres.

Yo Nunca

Esta ha sido otra de las apuestas juveniles de Netflix en este 2020, contando con Maitreyi Ramakrishnan en el papel de Devi, una adolescente dispuesta a comerse el mundo. No son muchos los puntos en común con Emily in Paris, salvo por el viaje personal de la protagonista, pero si la serie protagonizada por Lily Collins te ha conquistado, te proponemos que le des una oportunidad a esta producción con la diversidad como elemento clave.

Call My Agent!

Probablemente esta sea la que más similitudes guarda con Emily in Paris partiendo de la base de que la acción también tiene lugar en la capital francesa y que sus protagonistas trabajan en una agencia de publicidad (Emily es una experta en marketing en redes sociales). Esta comedia que ya cuenta con tres temporadas la puedes encontrar en el catálogo de Movistar+.

Younger

Protagonizada por Hilary Duff y Patricia Field, esta serie también se basa en un punto de inflexión sobre el que cambiar una vida entera. Por si te quedaba alguna duda con sus similitudes con el último furor de Netflix, su creador es (de nuevo) el mismo de Emily In Paris y Sexo en Nueva York: Darren Star. Una comedia romántica cuyas primeras 6 temporadas encontrarás en Movistar+.

Cinco propuestas de series en streaming protagonizadas en su mayoría por chicas que se enfrentan a nuevos retos. Una selección con las que hacer menos dura la espera hasta la segunda temporada de Emily in Paris, ya confirmada.