El mosqueo de Fran Rivera ante la propuesta de Marta Sánchez sobre cambiar la bandera de España

Fran Rivera se ha convertido en uno de los colaboradores de Espejo Público. Desde septiembre, el famoso torero tiene una sección el programa de Antena 3 llamada Rivera y amigos donde charla con rostros conocidos sobre actualidad.

Este martes, la invitada ha sido Marta Sánchez, con quien ha hablado sobre la división política que vive el país en estos momentos. La cantante empezó a comentar que está viendo actitudes que no le gustan nada en los ciudadanos: “Estoy viendo cosas terribles de peleas en el metro, niñas que insultan a inmigrantes…es horrible. No quiero que mi hija viva en una España rota, quiero que viva en una España bonita, unida y con oportunidades para todos, pero sobre todo con libertad”.

En dicha conversación, Fran ha hablado sobre la letra que puso Marta al himno, describiéndolo como un gesto “muy valiente”. La artista ha hablado una vez más sobre por qué la cantó: “Me extrañaba muchísimo que no tuviera letra. Es una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida y en mi carrera. Estoy orgullosa de ser española y la canción que representa a mi país no tiene la culpa de nada. La canción en sí es una pobre maltratada y yo quise darle una especie de mimo”.

El torero le ha asegurado que le idea le pareció genial, sobre todo en momentos en los que “parece que decir ‘yo me siento español’” puede ofender a otras personas. Marta le ha recordado que hubo muchos años en los que la bandera “fue un símbolo de ideología política”. Eso sí, Sánchez ha propuesta una idea para contentar a todos: “La bandera es España, no una parte u otra. Y si no los que piensen así que propongan hacer otra bandera y pintarla de otro color, si vamos a estar toda la vida así”.

El torero no ha estado de acuerdo con las palabras de la cantante: “Pero qué culpa tiene la bandera de todo lo que pasó?”. Desde el plató, la presentadora Susanna Griso ha querido saber si él se vería con otra bandera distinta. “Yo no me veo con otra bandera. Me siento español y espero no ofender a nadie. Si hay alguien que no se sienta español, pues que se vaya. Nadie obliga a nadie a estar aquí”, ha contestado.