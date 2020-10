Ya están de vuelta. En los últimos meses, AC/DC habían dejado varias pistas que adelantaban su regreso. Desde 2016 no teníamos noticias de Angus Young y el resto de la banda, pero sabíamos que algo se estaba cociendo entre sus componentes.

Finalmente conocimos la noticia: los integrantes originales volvían, y no solo eso, sino que también revelaron el título del vigésimo de su carrera, que llevará por nombre Power Up, aunque nos dijeron que estuviéramos pendientes al 6 de octubre porque lanzarían una nueva canción. Y así ha sido.

Seis años después de compartir su último tema, AC/DC han estrenado una nueva canción: Shot In The Dark, el primer sencillo de su próximo material discográfico. En un primer vistazo, es todo lo que esperábamos de la banda: una de esas canciones que nos carga de energía y que demuestran que el grupo está más vivo que nunca.

Se trata de un tema clásico muy cercano al blues y cuenta con una buena dosis de riffs espectaculares cortesía de Angus Young. Como no podía ser de otra manera, también tiene una sólida base rítmica que nos lleva directamente a los mejores tiempos de la banda del rayo. La voz de Brian Johnson suena con la misma fuerza que siempre, y todos los integrantes se fusionan perfectamente. Parece que el tiempo no pasa por ellos.

AC/DC vuelven con su nueva y potente 'Shot In The Dark'

El nuevo disco de AC/DC, Power up, se estrenará el próximo 13 de noviembre. Este es el listado de canciones que aparecerá en él, que ya está discponible para la preventa:

1. Realize

2. Rejection

3. Shot in the Dark

4. Through the Mits of Time

5. Kick You When You're Down

6. Witch's Spell

7. Demon Fire

8. Wild Reputation

9. No Man's Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red