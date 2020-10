AC/DC anuncian nuevo disco con el regreso de la formación clásica

Ya tocaba que 2020 nos trajera una buena noticia. En todos estos meses, muchas bandas han aprovechado para grabar nuevo material o preparar su regreso después de un tiempo alejados de la música. Es lo que ha pasado con AC/DC, que acaban de anunciar su regreso triunfal tras años de silencio.

A principios de año, comenzaron a aparecer los primeros rumores que hablaban de un posible regreso de la banda con un nuevo disco. Sin embargo, los últimos acontecimientos que habían rodeado a los australianos no lo hacían fácil. El guitarrista y fundador del grupo Malcolm Young murió en 2017. Además, el batería Phil Rudd tuvo que ingresar en prisión por problemas con la justicia. Cliff Williams, el bajista de la última época, comenzó su carrera en solitario. Y por último, Brian Johnson, abandonó la gira de 2016 por problemas de audición y fue sustituido por Axl Rose.

Sin embargo, parece que el grupo ha conseguido superar todos estos obstáculos y vuelve a estar en activo. Hace unas semanas, corrieron por la Red algunas fotos de los integrantes volvieron a activar los rumores, pero no había ninguna comunicación oficial. Algunas de esas teorías hablaban de un nuevo disco, otras de un concierto en directo... Para continuar con el misterio, la banda compartió en sus redes sociales un vídeo en el que podíamos ver su icónico logo acompañado de una guitarra conectándose a un amplificador.

Ahora ya lo han hecho oficial. En una nueva fotografía confirman la alineación de la banda, que está formada por Angus Young como líder y guitarra, Brian Johnson de vocalista, Cliff Williams al bajo, Phil Rudd tocando la batería y Stevie Young con la guitarra rítmica.

Una vez reunidos de nuevo, a excepción de Malcom Young (reemplazado por su sobrino Stevie), las canciones que AC/DC publiquen serán sus primeras composiciones originales desde el disco que lanzaron al mercado en 2014, Rock or Bust.

Además, AC/DC también ha desvelado el nombre de su nuevo disco: PWR UP. En cuanto a la fecha de lanzamiento de un posible sencillo o del nuevo álbum, por ahora no hay mucha información al respecto, pero un gráfico en el sitio web de la banda tiene "7-12", lo cual podría ser una pista sobre el 7 de diciembre. No es una fecha muy lógica para un lanzamiento, puesto que es lunes, pero habrá que esperar para saber cuándo podremos escuchar su nueva música.

El 27 de noviembre podría ver la luz un primer single del disco, ya que la banda publicó durante unos minutos en sus redes unas fotografías de rodaje que luego eliminó, y en las que ya se veía a Cliff Williams, Brian Johnson y Phil Rudd. Lo que está claro es que los rockeros por excelencia están de vuelta por la puerta grande.