Lara Álvarez asegura estar disfrutando de su nuevo amor

Lara Álvarez siempre ha sido una persona que ha guardado con bastante celo su privacidad. Y no fue hasta la aparición de unas fotografías en las playas de Cádiz cuando se comenzó a rumorear su relación con Adrián Torres. Una relación que ambos han ido compartiendo con cuentagotas en sus redes sociales.

Sin embargo, la emoción y los sentimientos de la presentadora son mucho más intensos de lo que parece a juzgar por las palabras que ha concedido a Chance en la presentación de su nuevo perfume: "Al final es algo bonito que está pasando, ya lo habéis visto. Una imagen vale más que mil palabras, no hay mejor manera de mostrar las cosas que haciéndolas y viviéndolas y disfrutando. Esa es mi manera más honesta de poder expresarte en qué momento estoy de mi vida".

Hace unos días a través de su perfil oficial en Instagram dió rienda suelta a su ternura compartiendo una romántica imagen en blanco y negro en la que aparece su mano entrelazada a la de Adrián Torres. Además, por si quedaba cualquier duda de que su acompañante era el artista gaditano, fue él mismo quien también subió la imagen directamente en su perfil.

Y como siempre sucede al inicio de las relaciones, la felicidad lo ha inundado todo y ha convertido a Lara Álvarez en una nueva mujer: "Estoy en mi propia esencia, que es algo que ya hacía falta con 34 años. Así estoy tomándome la vida, nunca es tarde. En el momento en el que te reconoces y conectas contigo no hay marcha atrás. Llegas a un estado que dices de ahí no me muevo, solo va a más".

Un nuevo romance con el que Lara Álvarez ha callado de un plumazo todos los rumores de reconciliación con Andrés Velencoso que giraban en torno a ellos. Y es que parece que el modelo ha pasado definitivamente a la lista de los "ex" y que la presentadora está de lo más feliz tras haber pasado página.