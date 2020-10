Ricky Merino: “Cuando salí de OT nadie daba un duro por mí”

Si hay algo que la industria de la música le ha enseñado a Ricky Merino es que nada cae del cielo y que toda recompensa hay que trabajarla. Tras su paso por Operación Triunfo, el de Palma tuvo que esforzarse para sacar su carrera en solitario adelante y así poder dedicarse a su mayor pasión.

En una entrevista con LOS40, nuestro protagonista nos ha hablado con transparencia precisamente de esto y del consejo más sincero que le daría a alguien que quiere introducirse en la música. Lo tiene muy claro: nada es fácil en el camino.

Pregunta (P): ¿Qué consejo le darías a alguien que, como tu empezaste, quiere hacerse un hueco en la industria?

Respuesta (R): Primero le pondría de preaviso y le diría que no es un camino fácil, que nada está regalado, ni aún entrando en un talent show. No hay que dejarse cegar por falsas ilusiones y falsas sensaciones de éxito. La cuestión es una cuestión de trabajo. Le diría que trabajase muy duro, y que pese a que hay momentos en los que te dan ganas de abandonar porque notas que el esfuerzo no se corresponde con el resultado, es cuestión de trabajo y de seguir intentándolo.

P: Hablas de la importancia de no confiarse del éxito aún entrando en un talent show. ¿Tú te encontraste con esas falsas ilusiones cuando saliste de Operación Triunfo?

R: No, durante el programa, tanto Noemí como la gente que está allí, quieren que sepamos que la realidad es otra, que el programa es una burbuja enorme y que estamos potenciados por un éxito de un programa de un formato. Pero luego la carrera en solitario es otra cosa y va por otro camino. Cuando yo salí de OT nadie daba un duro por mí. No tenía apoyo cuando yo salí del programa. Yo salí en un mes y medio y yo noté, nada más salir, que no tenía las mismas oportunidades que los demás. Yo ese día tuve ese choque de realidad. A mí no me vino después, sino al momento de salir. Es algo que me ayudó mucho a entender dónde estaba mi sitio y cuánto tenía que trabajar más que otros para poder ganarme mi sitio.

Merino se encontró con una realidad que ya avisaban dentro del programa, pero que comprobó con sus propios ojos cuando arrancó su trayectoria. Si hablamos de igualdad de oportunidades, admite que notó su ausencia tras su expulsión y, a diferencia de otros de sus compañeros, tuvo que sembrar aún más esfuerzo para ver crecer sus recompensas. Eso sí, Ricky ha preferido no entrar en detalles.

Sea como sea, el cantante es la definición de persistencia, pues ha demostrado que con paciencia se pueden conseguir grandes cosas. Aunque esto no es lo único de lo que nos ha hablado Ricky en nuestro encuentro. Las influencias de la música ochentera y noventera en sus proyectos, el reto que quiere superar y el artista de décadas anteriores en el que le gustaría convertirse son otros de los temas que ha mencionado en la otra cara de la entrevista.

Y tú, ¿estás de acuerdo con las palabras del intérprete de Miénteme? Y, lo más importante, ¿crees que su expulsión fue injusta?