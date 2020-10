Canciones de buenos días perfectas para despertarse

La música tienen muchos y muy variados efectos positivos, entre ellos los múltiples beneficios que puede aportar a nuestra salud. Uno de los más destacados en cómo la música puede influir en nuestro estado de ánimo, relajándonos y consiguiendo que veamos la vida de una forma más positiva.

Si eres de aquellos a quienes les cuesta comenzar un nuevo día y despertarte con una sonrisa en la cara, ¿por qué arrancar la jornada con una canción de buenos días?

Canciones de buenos días para adultos

Aunque pueda parecer algo reservado para los niños, la música puede ayudarnos a aprender muchas cosas también en nuestra vida adulta y una de ellas es a amanecer de buen humor. Por eso, desde LOS40 hemos seleccionado algunos ejemplos de canciones que hablan sobre cómo enfrentar un nuevo día viendo el vaso medio lleno.

'Hola, Buenos Días' de El Canijo de Jerez

Con su ritmo vivo y alegre esta canción de El Canijo de Jerez es una opción perfecta para poner en marcha tu mañana. Una letra llena de optimismo que conseguirá transmitirte las buenas vibraciones, incluso en los momentos en los que más pereza te dé levantarte de la cama. "Hola, buenos días, hoy me siento bien / Yo me vengo arriba y me subo por la pared / Llega la mañana y no me puedo parar / Vivo peleando en el ojo del huracán".

'Hoy Todo Va A Salirme Bien' de El Arrebato

Si hay una canción cuya letra rebosa buen rollo de principio a fin, esa es Hoy Todo Va A Salirme Bien de El Arrebato. ¿Acaso hay una mejor forma de darse a uno mismo los buenos días que mentalizándose de que es capaz de conseguir todo aquello que se proponga? "Hoy va a ser un día grande / Hoy todo va a salirme bien / Tengo a la luna de mi parte/ Y todo va a salirme bien / Hay energía positiva / En cada poro de mi piel / No se me quita la sonrisa".

'Buenos Días' de Magic Magno

Con un sonido mucho más urbano otra de las canciones perfectas para escuchar por la mañana es Buenos Días de Magic Magno. Una letra llena de energía con un videoclip totalmente inundado por el sol: "Hoy me levante con ganas de ver este cielo azul / Las palabras mas preciadas son las que te dices tú / Hoy me levante con ganas de sentirme fuerte / Cantemos juntos a la suerte".

Canción de Buenos Días para niños

Si los efectos de la música en los adultos son de lo más sorprendentes, los beneficios de la música en los niños son increíblemente positivos. La música ayuda a los más pequeños a aprender, a desarrollarse y, por supuesto, a canalizar sus emociones. Así que, si a tus hijos les cuesta levantarse de la cama para ir al cole, ¿por qué no cantar juntos una canción de buenos días?

Hay muchas canciones infantiles para desear buenos días a los peques de la casa pero desde LOS40 te proponemos una de las más populares que seguro que a los más pequeños de la casa les encantará.