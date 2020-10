6 canciones revitalizadas gracias a TikTok

El fenómeno de TikTok es algo incomprensible al ojo humano. Si entramos en Tendencias de la app nos sorprenden canciones que hace años que están en el mercado. Algunas incluso que pasaron desapercibidas por el público y que ahora, tienen una segunda vida gracias a la viralización. Aun sabiendo cómo funciona el algoritmo, es difícil de comprender.

Este se basa en interacciones de usuarios, vídeos que te gustan o compartes, cuentas que estas siguen, comentarios y contenido de vídeos previos… Pero su peculiaridad es que no solo te enseña a las personas a las que sigues, sino que son aleatorios. ¿Será esa la fórmula de propulsar canciones antiguas? Recopilamos algunos ejemplos de la revitalización de ciertas canciones:

Money Trees de Kendrick Lamar

El tema del rapero estadounidense Kendrick Lamar que formaba parte de Good kid, M. A. A. D. City, su estudio de álbum que se lanzaba en 2012. Detrás de esta canción hay 1.3 millones de videos por lo que ha alcanzado la viralidad ocho años más tarde de su lanzamiento. Entre ellos, Charli D’ Amelio ha hecho su versión.

Chinese New Year de SALES

Otra increíble reaparición es esta canción, Chinese New Year de SALES que lleva fuera seis años. Esta banda de pop indie estadounidense ha inspirado los usuarios de TikTok, con 313 mil creaciones bajo su audio. Todo un logro teniendo en cuenta que el estilo no es el que solemos encontrar haciendo scroll en esta red social. El primer comentario del videoclip en Youtube es muy significativo: “Todo el mundo dice que TikTok arruina canciones, pero a mí me ha descubierto buena música”. Unas 84.659 personas le han dado ‘me gusta’.

Habits de Tove Lo

Este tema de 2014 formaba parte de su álbum Queen Of The Clouds. La cantante y compositora sueca Tove Lo ya se coló el año del lanzamiento en la lista Billaboard Hot 100 por lo que su entrada en tendencias de TikTok es solo una demostración más de su éxito. “I gotta stay high all the time / To keep you off my mind / Ooh-ooh, ooh-ooh", el estribillo que todos recordamos protagoniza los 162.2 mil vídeos en la app.

Dame Bola de Sonido de la Costa

El grupo de Sonido de la Costa se hace un hueco en TikTok cuatro años después de haberse lanzado. Un reggaetón que se baila alrededor del globo y 525.3 mil creaciones en la app. Estaban parados musicalmente hablando, pero aprovechan esta subida de popularidad para lanzar otro tema: De Ruta con Moztatha. Este fenómeno no solo revitaliza una canción sino incluso, una carrera.

Llegó el pavo de Silvio Mora

Esta canción no tiene palabras con las que describirla, pero los 1.3 millones de vídeos que acumula en la app pueden hacerte una idea. Es realmente cómica, perfecta para una tendencia de TikTok. Hace tres años que está en Youtube hablando del pavo que se van a comer. Este autor es el mismo que el famoso Pollito Pío, un éxito en redes sociales también tiempo atrás o El Moreno de Whatsapp. Siempre buscando una forma divertida de contar las temáticas más simples y que se convierten en “carne de viral”.

Dream Girl de Ir Sais

Este cantante, compositor y productor holandés-antillano lleva desde 2008 en la música. Su tema Dream Girl ha encantado en la plataforma adolescente. Tanto, que lleva semanas en la lista de tendencias con 16.4 millones de vídeos. Y no solo ha conseguido conquistar al público sino al artista Rauw Alejandro con quien ha hecho una versión de la canción original de hace tres años.

Estos son seis ejemplos de la espontánea viralización de la app. Y nos recuerda lo que cada vez está más claro: TikTok tiene poder en la industria musical.