María Pombo comparte su experiencia yendo al psicólogo

María Pombo se sienta con el youtuber Luc Loren para hablar de un tema que nos concierne a todos: la salud mental. Este 1 de octubre celebrábamos el Día Europeo de la Depresión y ahora, la influencer de 1.5 millones de seguidores en Instagram comenta abiertamente su experiencia en Charla de Queridas.

“Llevo un año yendo al psiquiatra, y no porque estuviera llorando por las esquinas”, explicaba Pombo sobre su primer acercamiento a la terapia. Luc le preguntaba cómo es sonreír en un stories cuando por dentro estás rota. A lo que ella respondía que es complejo por “no poder decir las cosas tal cual porque la gente encima aproveche para incitar más el que te vaya a peor”. Las crisis en las que la madrileña está involucrada le pasan factura mental, por ejemplo la sucedida con la controvertida portada de Forbes. “Cuando me meto en una polémica no lo hago aposta” y asegura que su cabeza no puede sobrellevar una más.

Además, ha abierto su corazón compartiendo experiencias muy duras como los comentarios que recibe. “Tu madre merece la enfermedad que tiene”, decía uno de ellos refiriéndose a la esclerosis múltiple que ahora su hija padece. Fue el primer comentario que le hizo llorar y que, sin duda, nos haría llorar a todos.

Han dedicado a Martín, el bebé que llegará en tres meses, una gran parte de la conversación. “He deseado ser mamá toda mi vida” y ya afirma que es “de las cosas más bonitas” de su vida.

Tratan también el tema de los recursos económicos, dejando claro que el psicólogo no es un capricho de ricos. Si lo conviertes en una prioridad, puedes llevarlo a cabo. Esta charla se ha promovido por la plataforma Somos Estupendas, que velan por una sanidad pública universal y de calidad en el movimiento #ASIMESIENTO.