La polémica portada de Forbes protagonizada por María Pombo

La revista Forbes abría el mes de octubre con la popular María Pombo de portada. La madrileña ha sido elegida para representar el mundo de los influencers aunque no encabeza la lista de los 100 mejores de 2020 en España. Estas publicaciones del medio son de lo más prestigiosas. Hace poco lanzaban la lista de personas mejor pagadas del mundo y también de los 100 españoles más creativos. Ahora, ponen el ojo en esta profesión que tiene total relación con el mundo de las finanzas y los negocios.

Este ha sido el Top 10: Elrubius, Vegetta77, Auronplay, Mikecrack, Willyrex, The Grefg, Patry Jordán, Alexby11, Patty Dragona y Manu Ríos. Una cosa deja clara esta enumeración: el mundo de los videojuegos arrasa junto a la moda, la cocina y el deporte.

“Ni en mil años hubiera imaginado algo así. Gracias @forbes_es por contar conmigo. Esto es más que un sueño. Y, por supuesto, sin vosotros no sería , ni estaría... Eternamente agradecida”, escribía la protagonista de 1.5 millones de seguidores en Instagram. Pero no todos han estado de acuerdo con la elección. Los comentarios de esta misma imagen se plagaban de insultos y menosprecios al trabajo de Pombo.

Estos mensajes han sido borrados de la cuenta, suponemos que por ella misma. Pero se escapa uno que refleja bien los anteriores: “1 carrera, 2 máster y 900 euros en la cuenta que he hecho mal? 🥺”. La mayoría hacía referencia a la poca educación que María ha recibido y cuestionaban su éxito profesional. Sin embargo, Forbes apuesta por ella porque “tiene dos marcas de ropa, Tipi Tent y Name The Brand, y ha organizado el primer festival de reguetón de España, Suave Fest”.

Además de contar con el apoyo de otras compañeras como son María G de Jaime, Marta Lozano, Laura Escanes, Rocío Camacho, Yael Make up y un largo etcétera que manifiestan el orgullo que les brinda ver hasta dónde ha llegado.