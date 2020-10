Sebastián Yatra recibe un aluvión de críticas por su última foto de Instagram que acaba borrando

Sebastián Yatra no deja de sorprendernos. El cantante está triunfando con su último single, Corazón sin vida, junto a Aitana. En menos de una semana, la canción suma siete millones de reproducciones y subiendo. Además, ha estado en el #1 de tendencias de Youtube España durante tres días seguidos. ¡Nada mal!

Pero Yatra no solo nos sorprende en la música, ¡también en las redes sociales! Y no, no nos referimos al sugerente desnudo que protagonizó hace unos meses. El colombiano ha compartido este jueves, 8 de octubre, una imagen que ha llamado mucho la atención. ¿La razón? Aparece junto a su madre y un mono ardilla.

“Lo más random que vas a ver hoy… Kabu viene para quedarse por mi cumple”, escribió el artista junto a las imágenes. Parece que el animalito iba a estar, al menos, hasta el 15 de octubre, día en el que Sebastián cumple 26 años.

Con lo que no contaba el intérprete de Traicionera era con la lluvia de críticas que le han llegado por algunos usuarios. ¿La razón? Haber sacado al animal salvaje de su hábitat para ser tratado como una mascota.

Mal por esto, @SebastianYatra Los animales silvestres deben estar en su hábitat. Ojalá le permitas a ese miquito recobrar la libertad que nadie debió quitarle. En Miami debe haber alguna entidad ambiental que lo reciba y rehabilite #TuCasaNoEsSuCasa pic.twitter.com/agTGZKikiD — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) October 7, 2020

De hecho, en los comentarios se creó un debate sobre los que defendían al cantante (asegurando que el mono no era de él) y los que no estaban de acuerdo con las instantáneas ya que promovían la tendencia de que animales salvajes fuesen tratados como mascotas.

Parece ser que el artista reflexionó sobre ello y a las pocas horas decidió borrar la imagen de sus redes sociales. Eso sí, ya era demasiado tarde y las fotografías estaban en todo internet. De momento, el artista no ha hecho ninguna declaración. Tendremos que esperar para saber más detalles. ¿Dirá algo acerca del monito?