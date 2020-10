Ricky Montaner y Stefi Roitman se casan y comparten el vídeo de la pedida de mano

¡Las bodas en la familia Montaner se siguen celebrando! Después de vivir la unión en matrimonio de Mau y Sara y de Camilo y Evaluna, el hijo que faltaba en darse el "sí, quiero" finalmente lo hará con la que se ha convertido en su media naranja.

Ricky le ha pedido matrimonio a su chica Stefi Roitman y, por si la noticia no era lo suficientemente buena, han compartido el emotivo momento que ambos protagonizaron en una cena con familiares y amigos.

La actriz e influencer se levanta para leer lo que dice el papel que sostiene entre sus manos. Se desconoce el mensaje que este contenía, aunque es más que evidente después de que su rostro comenzase a inundarse de lágrimas. Inmediatamente, y sin decir palabra, se abraza a su chico. Ricky le saca el anillo y la joven pronuncia las palabras más esperadas: "Sí, sí quiero".

Ver esta publicación en Instagram @stefroitman @rickymontaner Una publicación compartida de Mau y Ricky (@mauyricky) el 7 Oct, 2020 a las 3:00 PDT

"El día más feliz. Espero que esto inspire a muchos por ahí", dice el dúo de hermanos en la descripción del vídeo. "Dijo que sí", dice Ricky en la bonita foto que ha compartido con sus seguidores.

Aunque las palabras que Stefi le dedicó a su futuro marido en Instagram tampoco tienen desperdicio. "La noche de mis sueños. Sí. Quiero pasar el resto de mi vida con vos. Espero que los inspire a ustedes también este amor que nos tenemos, que sentimos. Porque a mí me inspira, me da ilusión, me da fuerzas, felicidad, libertad. El amor de mi vida que llegó sin esperarlo. Para despertarme en tantos aspectos. Para hacerme crecer. Él tenía todo preparado. Desde siempre. Su obra es perfecta. Te amo para siempre @rickymontaner “Es como un sueño...”, dice la argentina.

No es de extrañar que amigos y compañeros de profesión del cantante hayan reaccionado a esta tan bonita e inesperada noticia. Sebastian Yatra, Julián Turizo y Pablo de Piso 21 han sido algunos de los que no han podido evitar compartir su emoción.

Según informa Infobae, la relación del venezolano con la actriz empezó el año pasado, aunque no se formalizó hasta febrero de este año. "Hoy en día mucha gente se conoce a través de las redes, y nosotros nos conocimos a través de Instagram. Primero la invité a un show que estábamos teniendo en Buenos Aires para que lo viera, literal. Y ella fue al concierto. Allí tuvimos la posibilidad de conocernos, porque fuimos a una cena grupal todos. Y a partir de ese momento yo sabía que ella me gustaba", desveló el cantante en una entrevista.

Despacido y con muy buena letra, Montaner consiguió ganarse la confianza de la joven, por lo que no tardó en conocer a su familia. Pero ahora han demostrado que aquel concierto supuso el comienzo de una bonita relación que tiene la intención de durar de por vida.

De momento se desconoce cuándo celebraran el enlace, aunque de lo que no hay duda es de que será un día para recordar. Ahora sí. Oficialmente: la familia Montaner está completa.